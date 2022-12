Hoy se terminó el plazo para recibir propuestas: Santos

Al presentar su informe de avance de diálogo nacional frente al proceso de paz, el presidente Juan Manuel Santos aseguró que se venció el plazo para la concertación de propuestas para la renegociación de los acuerdos de La Habana.

Santos reafirmó que hay muchas ideas que coinciden, algunas difíciles, pero con la posibilidad de que sean evaluadas por los negociadores de paz de Gobierno y Farc.

“Hoy se terminó el plazo para recibir propuestas. Desde el primer momento dedicamos un equipo a catalogar, organizar y clasificar las propuestas recibidas. Hay muchas que coinciden y son razonables. Otras son difíciles, pero no imposibles”, expresó.

Sin embargo, el jefe de Estado señaló que hay unas propuestas inviables porque afectan la columna vertebral del proceso de paz como la justicia transicional, el tema de víctimas, entre otros pactados durante estos años de negociaciones.“Y hay otras que son totalmente inviables porque parten de la base por ejemplo de que no hay conflicto que solucionar y que por consiguiente, no se pueden aplicar ni el derecho internacional humanitario ni la justicia transicional que se creó precisamente para ayudar a resolver los conflictos armados. ¡Si no hay conflicto armado, no habría nada que negociar!”, indicó.

Precisó que “con las FARC ya establecimos un mecanismo de trabajo para revisarlas y decidir los ajustes necesarios en el término de la distancia. Quiero terminar esto pronto, muy pronto”.

Santos sostuvo que recibió un mensaje de comunidades indígenas que lo alientan de que el Premio Nobel de Paz es también un mandato para conseguir la paz y que eso lo va a cumplir.“El Consejero Mayor de las autoridades indígenas, uno de las muchas personas con las que hablé hoy, me dijo: “Presidente, usted recibió un mandato ciudadano en las elecciones presidenciales para hacer la paz. Por eso votamos por usted. Ahora con el Nobel tiene también un mandato claro y contundente de toda la comunidad internacional, ¡Cúmplalo!”, apuntó.