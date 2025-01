La tierra empezó a hablar: familias buscadoras sobre hallazgos en Escombrera

Desde hace más de 20 años, las familias buscadoras de las víctimas de desaparición forzada en la Comuna 13 de Medellín han insistido en que en la Escombrera hay estructuras óseas de personas que fueron desaparecidas en el marco del conflicto armado.

La Escombrera es una montaña artificial que se fue formando con los residuos que fueron arrojados en ese lugar, pero recientemente la JEP confirmó que allí fueron asesinados y desaparecidos habitantes de la Comuna 13.

Publicidad

María Auxilio Arenas es integrante del colectivo Mujeres Caminando Por la Verdad y sobre el caso de su esposo aseguro: “Al que salía de la casa muchos no regresaban y eso le pasó a mi esposo, salió de la casa, bajó a la iglesia de El Salado y nunca más regresó”.

La JEP explicó que la Comuna 13 fue un territorio en disputa entre grupos armados desde 2001 y hasta 2004, en ese mismo periodo se realizaron 34 operaciones militares en esa zona de Medellín.

“La tierra empezó a hablar y estamos demostrando que no estábamos locas. Uno siente alegría y a la vez tristeza, la alegría de saber que estamos callando la boca a toda esta gente y al Gobierno de Álvaro Uribe que decía que allá no había nadie, incluso todavía lo sigue negando, ve los hechos y sigue negando. Uno siente mucha alegría porque así no sea el de uno, es el de cualquier madre que está buscando a su desaparecido”, agregó María Auxilio.

Publicidad

Las familias buscadoras piden que la Escombrera sea cerrada y que se convierta en un espacio de memoria. Ellas han hecho parte activa de la intervención y van todos los días a hacer veeduría. Los primeros hallazgos en esa zona de Medellín se dieron el pasado mes de diciembre y desde entonces se han logrado remover más de 37.000 m3 de tierra y escombros, equivalentes a 2.278 volquetadas de material.

1 of 8 Escombrera Foto: Bluradio 2 of 8 Escombrera Foto: Bluradio 3 of 8 Escombrera Foto: Bluradio 4 of 8 Escombrera Foto: Bluradio 5 of 8 Escombrera Foto: Bluradio 6 of 8 Escombrera Foto: Bluradio 7 of 8 Escombrera Foto: Bluradio 8 of 8 Escombrera Foto: Bluradio

“La JEP no tiene víctimas de primera y segunda categoría, las víctimas de todos los actores del conflicto armado son igualmente importantes. Decir igualmente que la verdad va a seguir siendo desenterrada”, dijo en ese momento el magistrado Alejandro Ramelli, presidente de la JEP.

Escuche el informe completo aquí: