Las confesiones del gerente de la campaña del NO en el Plebiscito por la Paz

El senador Juan Carlos Vélez, en entrevista con el diario La República relató detalles de la campaña del NO en el plebiscito, de la que dijo “fue la más barata y efectiva de la historia”.



Al preguntársele sobre la razón por la que se tergiversaron mensajes, el legislador del Centro Democrático dijo que “fue lo mismo que hicieron los del Sí”.



De la misma manera, reveló que “la estrategia fue dejar de explicar los acuerdos” con las Farc.



“Unos estrategas de Panamá y Brasil nos dijeron que la estrategia era dejar de explicar los acuerdos para centrar el mensaje en la indignación. En emisoras de estratos medios y altos nos basamos en la no impunidad, la elegibilidad y la reforma tributaria, mientras en las emisoras de estratos bajos nos enfocamos en subsidios. En cuanto al segmento en cada región utilizamos sus respectivos acentos. En la Costa individualizamos el mensaje de que nos íbamos a convertir en Venezuela. Y aquí el No ganó sin pagar un peso. En ocho municipios del Cauca pasamos propaganda por radio la noche del sábado centrada en víctimas”, dijo.



Además, expresó que la estrategia se basó en la "indignación" pues se buscó que “la gente saliera a votar verraca”.



“Descubrimos el poder viral de las redes sociales. Por ejemplo, en una visita a Apartadó, Antioquia, un concejal me pasó una imagen de Santos y ‘Timochenko’ con un mensaje de por qué se le iba a dar dinero a los guerrilleros si el país estaba en la olla. Yo la publiqué en mi Facebook y al sábado pasado tenía 130.000 compartidos con un alcance de seis millones de personas”, indicó.



Vélez también la campaña logró recaudar “$1.300 millones de 30 personas naturales y 30 empresas, entre las que se destaca la Organización Ardila Lülle, Grupo Bolívar, Grupo Uribe, Colombiana de Comercio y Codiscos”.



