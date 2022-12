Ley estatutaria pondría en riesgo libertad de prensa, alerta Marta Lucía Ramírez

A través de una carta, enviada a empresarios y directores de medios, la precandidata presidencial Marta Lucía Ramírez alertó sobre un proyecto de ley estatutaria que estaría siendo coordinado por el Ministerio del Interior para desarrollar el acuerdo de paz con las Farc y que golpearía la libertad de prensa en el país, tema que ha sido negado por el Gobierno Nacional.

La exministra de Defensa afirma que la “Ley Estatutaria de Garantías para La Participación de la Ciudadanía, de Organizaciones y Movimientos Sociales y para la Movilización y la Protesta Social” permitiría la expropiación de licencias, frecuencias y equipos de comunicaciones y "puede llegar a instaurar la censura como regla general".

Lo anterior, conforme a lo expuesto por Ramírez, teniendo en cuenta que en artículos como los 52 y 53 del borrador de la iniciativa se establece que "toda información que involucre a las organizaciones y movimientos sociales tendrá la obligación de un estudio y análisis especial y deberá contrastarse la información antes de difundirse".

Con ello, "se obligaría a los medios de manera especial, a consultar como fuente a las organizaciones y movimientos sociales y a sus líderes, pues de no hacerlo se configurarán sanciones al medio. A su vez, se consagra el derecho a la réplica por cualquier pronunciamiento público que se haga sobre dichas organizaciones y se deberá transmitir por todos los medios de comunicación".

Adicionalmente, y no menos grave, la precandidata presidencial señala que las investigaciones periodísticas "tendrán que estar avaladas por los movimientos sociales, so pena de sanción y réplica. Frente a estos hechos, los servidores públicos deberán guardar silencio so pena de sanciones y los medios de comunicación no podrán reproducir las informaciones".

"Debemos continuar el camino hacia la paz preservando lo benéfico del Acuerdo en cuanto a la desmovilización y dejación de armas de 6000 guerrilleros de la base. Es indispensable a la vez, garantizar las libertades mínimas de la sociedad y sobre todo el derecho a recibir una información completa, veraz , oportuna e imparcial del acontecer nacional que no corra riesgos, ni limitaciones ante un eventual gobierno autoritario", concluye la misiva.

