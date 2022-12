Líderes de izquierda celebran nuevo acuerdo de paz

La ministra de Trabajo, Clara López, del partido Polo Democrático Alternativo (PDA), destacó en su cuenta de Twitter que el nuevo pacto anunciado en La Habana recoge muchas propuesta de quienes apoyaron el "no" en el plebiscito, sin embargo apuntó que la "unanimidad" es "imposible".



"Celebramos el nuevo acuerdo de paz que le pertenece a toda la ciudadanía", agregó.



Por su parte, el senador y copresidente de la Comisión de Paz del Senado, Iván Cepeda, también del Polo, celebró el acuerdo al afirmar que "triunfó la paz".



También a través de las redes sociales, el congresista Alirio Uribe, del PDA, afirmó: "Habemus nuevo acuerdo" y subrayó que el pacto anunciado en Cuba incorpora el 65 % de las propuestas de quienes se opusieron el anterior acuerdo con la guerrilla de las Farc.



"Ya no hay vuelta atrás", añadió Uribe, que vaticinó que el nuevo acuerdo es "final y definitivo".



A su vez, David Flórez, uno de los portavoces del movimiento Marcha Patriótica, destacó la "disposición" de las Farc y el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos para escuchar e incluir a "nuevos sectores" en el acuerdo definitivo.



Flórez pidió además que se acaben las "excusas" para no apoyar la paz, y apostó por implementar el pacto anunciado hoy de forma "inminente".