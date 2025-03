Lo estuve esperando toda la infancia y adolescencia: familiares de desaparecidos en Magdalena

En Colombia, al menos 124.000 personas se encuentran desaparecidas por razones relacionadas con el conflicto armado. Rubén Vargas busca a su padre, William, quien desapareció cuando Rubén tenía 13 años. William fue a trabajar a Bogotá, y un día su familia dejó de recibir información sobre él. Rubén vive en Fundación, Magdalena , tiene cinco hermanos y, desde entonces, estuvo apoyando a sus familiares y viajaba a Bogotá para tratar de ubicar a su padre.

En los últimos meses se enteró, por un medio local, que la Unidad de Búsqueda estaba tratando de ubicar a los familiares de William, pues, al parecer, su cuerpo estaría en un cementerio en la capital.

"Es como lo que estuve esperando toda la infancia: que mi papá llegara por fin o apareciera. Mi papá era comerciante y trabajador, y le gustaba compartir conmigo y mis hermanos. Él se tuvo que ir, pero era un buen papá; si no, no lo estaría buscando. Además, buscarlo era imposible porque no teníamos recursos, y simplemente estábamos a la espera de que él llamara. Yo estuve varias veces en Bogotá, y cada vez que iba era como la incertidumbre de saber que mi papá estaba ahí, pero no saber dónde", señaló Rubén.

En Magdalena hay más de 4.000 personas desaparecidas en el marco del conflicto. Durante esta semana, la Unidad de Búsqueda está realizando una intervención en el cementerio de Fundación, Magdalena. Allí llegó Elkin Miranda, pues, al parecer, en ese lugar podría estar el cuerpo de su hermano, quien desapareció en 2008, un tiempo después de haber culminado su servicio militar. Elkin llegó acompañado de otros familiares para estar presente en el proceso de intervención.

"Estamos aquí para ver si recuperamos los restos de mi hermano y así darle una sepultura como se merece. Lo más difícil es no saber dónde está ese ser que uno ama y que se crio con uno. ¿Dónde lo tiraron? Él era una persona alegre. Fui amenazado en este municipio haciendo las averiguaciones de mi hermano; me dijeron que no asistiera acá porque mi vida corría peligro. Yo me venía solo hasta el día que me dijeron que no viniera más. Desde ahí dejé de seguir en la búsqueda, hasta hoy, que gracias a Dios estamos otra vez de vuelta", aseguró Elkin.

El drama de la desaparición en Colombia tiene muchas caras, y otra es la situación de Maryuris Rodríguez, quien lleva más de 20 años buscando información sobre el padre de sus hijos. Él trabajaba en una compraventa en Santa Marta, y un día salió de casa hacia su trabajo pero nunca regresó.

"Nosotros, como familiares, lo buscamos con un amigo, y al ver que al día siguiente no aparecía, comenzamos la búsqueda y no tuvimos resultados. Cuando él desapareció, estaba el conflicto de los paramilitares", dijo Maryuris.

La directora de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, Luz Janeth Forero, explicó a Blu Radio que este tipo de intervenciones en los cementerios se realizan tras un proceso de investigación en el que se contrastan fuentes que entregan información sobre los diferentes casos. Además, aclaró que la Unidad de Búsqueda no tiene por mandato hallar responsables, sino desaparecidos.

"Aquí tenemos desapariciones en contexto; por ejemplo, de desaparecidos en el marco de las hostilidades. Tenemos algunos casos de desaparición forzada que incluso forman parte de una investigación contra Colombia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. También hay personas desaparecidas en el contexto de reclutamiento, por mencionar algunos", aseguró Forero sobre el caso de Fundación, Magdalena.