Román Gil, de 53 años de edad, asegura que fue sobornado para no deportarlo: “me pidieron dinero y como no tenía dinero para darle para que me dejaran ir para mi casa, igualmente me deportaron”.

‘Los rostros de la humillación”, cubrimiento especial de Blu Radio desde la zona de frontera, donde se exponen los casos de cientos de colombianos que ponen en peligro sus vidas tras ser expulsados de Venezuela.