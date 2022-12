Los líos de los recursos para el posconflicto, según la Contraloría

BLU Radio conoció un informe de la Contraloría General de la República en el que hizo un corte de cuentas a la ejecución de los recursos para la implementación del acuerdo de paz con las Farc.



En el documento, de 162 páginas, se hacen advertencias importantes para que el nuevo gobierno tenga en cuenta de cara al complejo reto que implica el cumplimiento de lo pactado en el Teatro Colón con la antigua guerrilla, en noviembre de 2016.



Entre las conclusiones a las que llegó la Contraloría, está el riesgo de pérdida de apropiación de 23,8 billones de pesos destinados a la implementación del acuerdo final, vinculados a los problemas para la ejecución de esos recursos.



Conclusiones de la Contraloría por aspecto del acuerdo final con las Farc



- Reforma Rural Integral



La Contraloría encontró que se están duplicando los esfuerzos dentro de las instituciones que hacen parte de este punto, lo que afecta el presupuesto destinado para su implementación.



Además, señala que hay procesos de planeación descoordinados que afectan los tiempos de la implementación y la eficiencia de las acciones a desarrollar.



Igualmente indica que la poca definición por parte del Estado de las ofertas incluidas en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial hacen que se generan expectativas que superan la capacidad del Estado.



- Participación política



La Contraloría destaca el aumento de la participación en elecciones parlamentarias y presidenciales, pero hace un llamado de atención frente a las demoras para sacar adelante la circunscripción especial para las víctimas.



- Fin del conflicto



El documento destaca la rapidez para la dejación de armas de las Farc, pero hace advertencias serias frente a la falta de precisión para definir los campamentos en las zonas de concentración y revela que eso llevó a sobrecostos del 127 por ciento para su puesta en marcha.



Asegura también que hay incertidumbre frente a quién administrará y el alcance de los nuevos asentamientos en los que permanezcan los exguerrilleros de las Farc, lo cual puede causar un aumento de los costos de su mantenimiento, en caso de que esos espacios se mantengan de forma indefinida.



Vea acá: Memorial de agravios del Gobierno a administración Santos por posconflicto con Farc



El punto más importante del informe de la Contraloría frente a ese aspecto, revela que no están sincronizados los auxilios de renta básica para los excombatientes y los recursos para la financiación de los proyectos productivos, que ha sido una de las permanentes quejas del partido Farc.



- Solución al problema de drogas ilícitas



En este punto, la Contraloría reprocha que no son claras algunas decisiones del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos para enfocarse en los municipios con mayor cantidad de siembras ilegales y advierte que dejaron por fuera a 14 municipios del país que tienen el 20 por ciento del área total cultivada con hoja de coca.



También revela que hay un número limitado de familias cultivadoras de hoja de coca en comparación con el universo total. Señala que esto puede traducirse en aumento de costos de implementación para dar cubrimiento a la totalidad de familias cultivadoras



- Víctimas



La Contraloría destaca la creación de la JEP, de la Comisión de la Verdad y de la Unidad de Búsqueda de desaparecidos, pero advierte por ejemplo que la Sociedad de Activos Especiales, encargada de recibir los bienes entregados por las Farc, "enfrenta dificultades operativas internas para monetizar los recursos"



- Implementación, verificación y refrendación



Sobre este aspecto, la Contraloría concluyó que el Fondo Colombia en Paz no ha agilizado los procesos de ejecución de los recursos, y que en cambio "diseñó procesos que han terminado complejizando la ejecución de los recursos y la capacidad de monitorearlos".