Los ‘paras’ rasos deben recibir los mismos beneficios de Farc: 'Julián Bolívar'

A través de una carta abierta que se firmó hace 15 días en Estados Unidos, los jefes paramilitares presos en ese país y en Colombia, y algunos que ya cumplieron con su pena, expresaron su apoyo al Sí en el plebiscito, que busca refrendar los acuerdos entre Gobierno y Farc el próximo 2 de octubre.



“La carta se escribió hace 15 días por los compañeros que fueron extraditados a Estados Unidos y la enviaron a través de sus abogados, y estuvimos de acuerdo en apoyar el comunicado. El apoyo no es de ahora nosotros estamos comprometidos con la paz y el proceso en la Habana (Cuba). Siempre hemos creído que la paz se logra con el diálogo y bajando los fusiles. Es importante que las víctimas conozcan lo que sucedió con sus seres queridos", señaló a Blu Radio, el exjefe paramilitar Rodrigo Pérez Alzate, alias 'Julián Bolívar'.



También instan al Gobierno a que los incorpore en la Justicia Especial para la Paz (JEP). "Nosotros hace algunos años venimos trabajando las pedagogías de paz. Estamos haciendo un llamado no para los jefes paramilitares presos que cometimos delitos de lesa humanidad, ya pagamos o estamos pagando nuestra deuda con la justicia. Estamos pensando en los combatientes para que tengan un tratamiento igualitario al de los combatientes de las FARC, no tiene lógica que mientras unos pierden todos sus derechos, los otros tengan tantas garantías", señaló 'Julián Bolívar'.



La carta fue firmada por: Rodrigo Pérez, Arnubio Triana, Gerardo Zuluaga, Orlando Arboleda, Adriano Aragón, Antonio Serna, Ismael Mahecha Mahecha, Álvaro Sepúlveda, Óscar Montealegre, Aníbal Gómez, Iván Roberto Duque, Ramón Isaza, José Ignacio Roldán, Rodrigo Zapata, Jesús Medrano, Jorge Andrade Sajonero, Carlos Mario Jiménez, Diego Fernando Murillo, Ramiro Vanoy, Guillermo Pérez, Francisco Javier Zuluaga, Eder Pedraza, Omar Carmona, Juan Cadena, Guillermo Acevedo, José Raúl Guzmán, Jorge Iván Laverde y Ferney Castrillón.



"Desmovilizamos poco más de 30 mil combatientes y entregamos las armas. Sin embargo, el resultado fue nuestra extradición y largas condenas en los Estados Unidos”, inicia la misiva que fue revelada en la cuenta de Twitter del director de La W Radio, Julio Sánchez Cristo.



Añaden que ese “no puede ser el camino para resolver el conflicto y encontrar la paz en Colombia”.



“Los colombianos tenemos que alcanzar la paz y la reconciliación entre todos y para conseguirlo tendremos que estar por encima de los sectarismos, contribuir con el esclarecimiento de la verdad y hacer parte de una justicia transicional que nos cobije a todos los que hemos participado de esta guerra”.



También criticaron a quienes apoyan el No, diciendo que “miran hacia el pasado y se aferran a los intereses económicos y políticos” y se refieren al expresidente y hoy senador Álvaro Uribe Vélez.

“La negativa del expresidente Álvaro Uribe a este proceso de paz y a sus acuerdos, no se compadece con sus ofertas a la guerrilla en el pasado. Tampoco con nuestra propia desmovilización y sus ofertas iniciales” indicaron.



Y por último, invitan apoyar el Plebiscito por la Paz, “el país debe volcarse todo, independiente de su carácter de derecha o izquierda, a decir Sí en el plebiscito y Sí al proceso de reconciliación”.