"Nunca he tenido relación con paramilitares": Luis Gallo ante la JEP por caso de Tulapas

El empresario Luis Gallo y otros exintegrantes del Fondo Ganadero de Córdoba comparecieron ante la JEP, pues fueron citados para que entregaran información que puedan tener sobre el despojo de tierras en Tulapas, en el Urabá antioqueño.

En esta zona del país algunos ganaderos y un grupo de paramilitares desplazaron al menos a 130 familias, Gallo, en ese momento, hacía parte de la junta del fondo. Aunque ha enfrentado procesos en la justicia ordinaria por este caso de despojo de tierras, ante la JEP el empresario negó cualquier vínculo con el paramilitarismo.

"Evidentemente yo he he tenido el rótulo de ser el eslabón perdido del paramilitarismo y no lo soy", señaló ante los magistrados el empresario Gallo. Sin embargo, aseguró que repararía a las víctimas, pues hizo parte del fondo y en ese sentido considera que su responsabilidad es resarcir el daño causado a la comunidad en esa zona del país, haciendo referencia a una conversación que habría tenido con una representante de víctimas.

"Yo le dije tres cosas muy claras, yo nunca he tenido relación con paramilitares, no las tengo y no las tendré, no soy una amenaza para usted. Yo voy a reparar a quien me diga la JEP no me importa si es vendedor al fondo o si no es vendedor al Fondo, ese es un tema que hay que entender muchísimo más a fondo, y tercero, yo voy a reparar aún si la JEP no me declara responsable, es una obligación moral que tengo, fui parte de una junta directiva que por diversas razones tomó una decisión equivocada que perjudicó a una gente", explicó Gallo.

En otras audiencias ante la Sala de Reconocimiento de la JEP otros integrantes de la junta directiva del Fondo Ganadero de Córdoba han señalado que, supuestamente, el empresario Gallo sí tuvo vínculos con el paramilitarismo.

