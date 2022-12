Olga de Jesus Giraldo, es una de las muchas víctimas del conflicto armado en nuestro país

El viernes empacó sus maletas en Puerto Asís para venir hasta Bogotá e instalarse en el Campamento por La Paz, en el que más de 80 personas, entre estudiantes, víctimas, ciudadanos, etc.

Permanecen desde hace 9 días para pedirle al Gobierno que se concrete el acuerdo de paz y que se mantenga el cese bilateral.



Doña Olga llegó el lunes a Bogotá a las dos de la tarde, sin nada en sus bolsillos, e incluso le debe 10.000 pesos al conductor que la trajo desde Ibagué. Llegó sin nada porque para poder estar en la Plaza de Bolívar vendió en el camino hasta su celular y quiso vender sus zapatos pero nadie se los compró.



Ahora le cuenta a Blu Radio que sin importar las dificultades está feliz de ser parte del campamento pues quiere mostrarle al país que el perdón es posible. Sus dos hermanos fueron asesinados en medio del conflicto armado. Llora al contar cómo sufrió al ver cómo entregaron a sus hermanos desmembrados. Luego de eso su madre no pudo recobrar la cordura.



Doña Olga no para de afirmar en medio de lagrimas que está hoy alzando su voz y contando su historia para que nadie más tenga que vivir algo parecido por cuenta del conflicto interno colombiano.