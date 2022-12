Paz y cooperación, temas de agenda en sesión privada de países iberoamericanos

El presidente Juan Manuel Santos dio un resumen a las naciones de la región del momento que vive el proceso de paz y su fase de renegociación en La Habana y las reuniones que se tienen con líderes del NO.



El mandatario colombiano dijo que hay voluntad de diálogo con todos los sectores, pero que no se puede tomar mucho tiempo para una concertación definitiva.



Se espera también conclusiones de la reunión del presidente Santos con el nuevo secretario general de la ONU, Antonio Guterres, en el marco de esta cumbre. Tema de paz y cooperación del organismo están en agenda.



Santos también en su discurso ante mandatarios de Iberoamérica hablo de educación, juventud y emprendimiento, pilares de esta Cumbre como motores de desarrollo para el crecimiento de la región.



Sobre la 1 de la tarde se tiene establecido la foto oficial de Jefes de Estado y de Gobierno, así como una segunda sesión privada y la declaración final de esta Cumbre no 25 que estará por los próximos dos años en manos de Guatemala la secretaría pro tempore de las naciones de Iberoamérica.



Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:



-Ya están sentados dialogando con la oposición los delegados de paz del Gobierno. Avanza el encuentro en el que Humberto de la Calle y Sergio Jaramillo están explicando a los sectores del NO lo que dijeron las Farc en Cuba de las más de 400 propuestas.



Sobre los diálogos con el ELN el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, recordó que si no se libera a Odín Sánchez no se podrá dar paso a la instalación de la mesa de diálogos con esta guerrilla, aunque no dio una fecha límite para que se realice este de gesto de paz del ELN….



El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, explicó en entrevista con BLU Radio los detalles del incidente aeronáutico que sufrió cuando se movilizaba en un avión de la Policía entre Armenia y Bogotá. Según reportó Cristo, lo que más preocupó fue que el avión presentó riesgo de explosión.



-Continúan las labores de rescate de las 5 personas desaparecidas en la cantera Las Nieves en Copacabana, allí ya fue abierto el primer tramo de la vía que comunica la autopista Medellín Bogotá.



-Hasta después de las tres de la tarde estaría habilitada a un carril la vía había Barrancabermeja en Santander afectada desde esta madrugada por derrumbes a causa de las lluvias.



-Más de 430 cajas de atún con alto grado de mercurio fueron halladas en Cúcuta por parte de las autoridades de salud.



-Un hombre que se movilizaba en moto atacó a cuchillo a una profesora porque ella se resistió a un atraco.



-La ministra de Vivienda Elsa Noguera espera que se mantengan las exenciones para que la reforma tributaria no afecte el proyecto de viviendas gratis a familias de bajos recursos.



-Continúa el viacrucis de una familia de Buenaventura que busca cuanto antes viajar a Tampa, Estados Unidos, para asistir a las honras fúnebres de tres seres queridos que perdieron la vida en un trágico accidente de tránsito, ocurrido el jueves anterior y que dejó como saldo total a cinco personas fallecidas entre ellas dos menores de edad.



-Una tragedia enluta a la comunidad del municipio de Pensilvania Caldas, tras la muerte de un menor campesino electrocutado con el cableado de una máquina pica pasto. José Fernando Berrio.



-Fue capturado el presunto homicida de tío y sobrino cuando se encontraban en un billar en el municipio de Acevedo Huila.



-Avanza la carrera electoral en Estados Unidos, en medio de las acusaciones de abuso sexual a Donald Trump y después de que el FBI reabriera la investigación sobre el caso de los correos electrónicos de Hilarry Clinton.



-Daniel Torres fue titular en la derrota del Alavés ante el Real Madrid, donde James Rodríguez fue suplente. En el Sudamericano de Bolos, Colombia se quedó con el título general.