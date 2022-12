Por ningún motivo voy a permitir que los acuerdos no se implementen: Santos

En medio de una reunión que se adelantó en la Casa de Nariño con los gobernadores de Colombia, el presidente Juan Manuel Santos manifestó que por ningún motivo permitirá que los acuerdos no se implementen.



“Por ningún motivo voy a permitir que los acuerdos no se implementen. Pero quiero hacerlo de la mejor forma posible para aprovechar esta coyuntura y los acuerdos salgan fortalecidos. Y ahí viene el diálogo, ustedes también son mis representantes en todos los departamentos y esa labor de escuchar la gente, de reunirse para encontrar comunes denominadores y hacer pedagogía”, expresó.



Así mismo, el mandatario expresó que la fecha límite de cese el fuego no es una amenaza o forma de presión, sino una medida para preservar la seguridad.



Agregó que mantener el cese de hostilidades es difícil en las condiciones en que esta el proceso de paz, ya que la jornada del plebiscito afectó los acuerdos de La Habana



Premio Nobel de Paz



El presidente Santos se convirtió en el segundo nobel colombiano, a 34 años de la distinción en literatura que condecoró el trabajo de Gabriel García Márquez “por sus novelas e historias cortas, en las que lo fantástico y lo real son combinados en un tranquilo mundo de imaginación rica, reflejando la vida y los conflictos de un continente”.



Santos recibirá el galardón el próximo 10 de diciembre en una ceremonia en Oslo, Noruega, escenario en que su nombre pasará a formar parte de la historia de un premio que han recibido otros cinco latinoamericanos desde 1936: dos argentinos, un mexicano, un costarricense y una guatemalteca.



Escuche en este audio más información sobre:



-Se conocen más reacciones de la comunidad internacional con respecto al premio nobel de paz otorgado al presidente Juan Manuel Santos.



-En Venezuela el embajador colombiano Ricardo Lozano dijo que el Nobel al Presidente Santos obliga a concretar lo antes posible un acuerdo de paz.



-La cifra de muertos en Haití aumenta a 820 por el paso del huracán Matthew.



-Varias viviendas de tres municipios en Caldas fueron afectadas por una tormenta y las fuertes lluvias de las últimas horas. Organismos de socorro están en alerta.



-Se registran enfrentamientos entre estudiantes de la Universidad Pedagógica y la Fuerza Pública en el norte de Bogotá.



-La Selección Colombia realizará su primer entrenamiento en Barranquilla en horas de la tarde antes de enfrentar a Uruguay el próximo martes.