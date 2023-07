Presidente Petro designó al exparamilitar Salvatore Mancuso como gestor de paz

El presidente Gustavo Petro aseguró esta mañana que el exjefe paramilitar condenado Salvatore Mancuso será gestor de paz.

A través de su cuenta de Twitter, el jefe de Estado escribió:

"El proceso de paz entre el gobierno de Uribe y los paramilitares aún no ha terminado, aún no se sabe toda la verdad las haciendas entregadas en parte se han perdido en manos del estado recicladas a nuevos grupos que heredan el paramilitarismo, muchos cuerpos de víctimas aún no han sido encontrados".

Y agregó, "para terminar el proceso y lograr la completa paz he decidido nombrar a Salvatore Mancuso como gestor de paz".

El pasado mes de mayo, Petro se refirió sobre las declaraciones del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso ante la Justicia Especial para la Paz, JEP, donde entregó su versión sobre la presunta participación de políticos y empresarios en la expansión del paramilitarismo.

En ese momento, el presidente Petro invitó a otros antiguos jefes del paramilitarismo a “seguir el ejemplo” de Mancuso y, a quienes fueron integrantes de las AUC, a cerrar el proceso de paz abierto en el Gobierno Uribe garantizando el cumplimiento de los acuerdos allí logrados.

Asimismo, el mandatario Gustavo Petro aseguró que el Gobierno buscará que la justicia, la reparación a las víctimas y la verdad sean el camino de la reconciliación nacional.

En desarrollo...