“Primer paso de paz total es hundir acelerador en implementación de acuerdo con Farc”: De la Calle

Hace siete años se firmó el acuerdo de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la extinta guerrilla de las Farc, en el teatro Colón, en Bogotá. Este proceso que se negoció en La Habana, Cuba, llevó a la desmovilización de 13.000 excombatientes, desde entonces, los firmantes del acuerdo han avanzado en su reincorporación a la vida civil, los exfarc empezaron a participar en política pero también se han presentado dificultades, son casi 400 excombatientes asesinados durante este tiempo y todavía hay sectores que aún se oponen a lo que se acordó en La Habana.

Humberto de la Calle fue el jefe negociador del gobierno Santos con la guerrilla y actualmente es senador. En entrevista con Blu Radio se refirió a estos 7 años de implementación y los 3 gobiernos que han tenido alguna responsabilidad con lo acordado en La Habana; en la cual consideró que el acuerdo es exitoso, aunque reconoce sus dificultades, especialmente porque cree que la implementación aún no avanza al nivel esperado.

"El acuerdo contiene normas, sobre todo en materia rural y de justicia, importantes que desafortunadamente han recibido un cumplimiento muy mediocre incluyendo el presente Gobierno que ha manifestado un fuerte compromiso retórico con el acuerdo, pero en la realidad el resultado no es totalmente satisfactorio y los temas de mejoramiento de la política, pues eso sí ni se diga porque no solo los gobiernos, sino el propio Congreso no ha querido dar el paso de una reforma política en serio", señaló De la Calle.

Para el senador la paz debía ser un propósito común de la sociedad colombiana, más allá de la firma del acuerdo que se dio en el año 2016 y por eso hay aún algunas tareas pendientes que aunque se firmaron hace 7 años aún no se concretan.

"El acuerdo del Colón fue exitoso porque desmovilizó más de 13.000 combatientes, sus armas se destruyeron, ha sido medianamente exitoso en lo importante que era la hoja de ruta sobre todo en los temas rurales, ha sido nulo en materia de mejoramiento de la política, pero hay que reconocer que hay una tarea pendiente, lo que a mí me parece que hay que enfatizar es que el acuerdo del Colón es un insumo, debería servir de impulso, de plataforma de la paz total", aseguró el exjefe negociador.

De la Calle en su momento dijo que este era el mejor acuerdo posible; una afirmación por la cual le llegaron críticas desde diferentes sectores: "Lo que quise decir es que no hay una escala para calificar como un estudiante de 0 a 5 los acuerdos, el acuerdo mejor es el que es eficaz y este acuerdo fue eficaz en la firma misma, en la desmovilización de los combatientes, en la destrucción de las armas, si hay elementos de lento cumplimiento que son responsabilidad posterior", explicó.

Paz total y disidencias

Tras la firma del acuerdo de paz un grupo de guerrilleros decidió no desmovilizarse, y algunos otros abandonaron el proceso de reincorporación para armarse nuevamente. El presidente Gustavo Petro ha empezado procesos de diálogo con algunos grupos en medio de su política de paz total.

"Hay muchos baches que se atribuyen al gobierno anterior, pero yo quiero decir con toda franqueza que también en el actual Gobierno se ha visto una especie de falta de energía y yo creo que este es el momento a los 7 años de hacer un llamado, yo quiero insistir y mi opinión es que el primer paso de la llamada paz total es cumplir lo que está allí es que está lista la ruta crítica para el cumplimiento y me parece que aquí es el momento de que el Gobierno vuelva realidad su retórica y entienda que no hay incompatibilidad entre lo que se acordó en el Teatro Colón y la paz total" explica de la Calle.

La falta de implementación, según el senador, es una de las causas de la difícil situación de orden público que se vive en algunas regiones del país, en parte por la presencia y acciones violentas de las disidencias de las Farc.

"En estas negociaciones usted puede repasar el panorama comparado y surgen disidencias, yo mismo desde La Habana, cuando me preguntaron esto, advertía que eso podía suceder, no es que sean deseables pero en ocasiones esto es un proceso que va tomando más tiempo, ha pasado con el IRA, en Irlanda, con la ETA luego dijéramos que desafortunadamente se presentan disidencias" explicó de la Calle.

Por último, el senador le envió un mensaje al Gobierno para que avance en la implementación del acuerdo de paz: "El Gobierno puede hundir el acelerador, yo hago ese llamado, este es el primer paso para la paz total y debe concebirse así, como una compenetración entre un proceso y el otro".

