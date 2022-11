"Prohibir las drogas y no descarbonizar nos condenó a ser un lugar de muerte y fosas comunes": Petro

Durante su intervención en el Foro de París sobre la Paz, el presidente Gustavo Petro, aseguró que a lo largo de los últimos tiempos, la la humanidad ha librado dos tipos de guerras: las guerras fósiles y las guerras por el control de la riqueza.

"Estamos enfrentando en estos tiempos, que pueden ser los del comienzo de la extinción humana, lo dice la ciencia, también los tiempos de lucha entre la humanidad y la codicia entre la humanidad y su vida y un poder mortal que se cifra alrededor de la acumulación", indicó el mandatario.

El mandatario aseguró que la región más violenta del mundo está en América, donde hay rutas del transporte de la cocaína donde el poder criminal solo deja un rastro de sangre. Según el presidente Petro, los carteles actuales son muchísimo más poderosos que lo que alguna vez fue Pablo Escobar y que las grandes mafias ya no son colombianas.

"Dos decisiones mundiales: la de no dar el paso hacia la economía descarbonizada y aislarnos del carbón y del petróleo; y la de prohibir [las drogas], cuando perfectamente los mismos dineros podrían ser utilizados ya no en la guerra, sino en la prevención del consumo, como se ha hecho con la nicotina, nos ha condenado, no a ser la gran explosión de la vida, como la naturaleza nos indica, sino un lugar de muerte, de fosas comunes, de cementerios, de desangre, de destrucción" , sostuvo.

En su intervención, que se extendió por 27 minutos, el mandatario dijo que la guerra antidrogas persigue a millones de consumidores, pero que también son consumidores quienes se toman un trago de campaña o fuman tabaco.

"La guerra contra las drogas ha fracasado y no ha traído sino muerte y una muerte mayor que las guerras en el siglo XXI. Es una guerra invisible que no se cuenta a través de los medios de comunicación, que no aparece en los noticieros cotidianos, pero que mata más y de manera violenta a unos y a otros, persiguiendo a millones de personas por ser consumidores, como consumidores son los que se toman un trago de champaña o de alcohol, como consumidores son los que se fuman un tabaco o un cigarrillo incluso con drogas peores", declaró el jefe de Estado.

Petro dijo que los consumidores deberían tener a la mano médicos y psicólogos, así como una sociedad capaz de generar solidaridad y afecto. "La persona que cae en la esclavitud de los consumos de estupefacientes simplemente es la persona más débil en una sociedad que simplemente no la mira, la falta de afecto de las sociedades produce al drogadicto", sostuvo.

El presidente aseguró que Venezuela está bloqueada y sufre de una polarización e inestabilidad política que tiene que ver con el petróleo; . Adicionalmente, el mandatario, cuestionó las invasiones armadas y aseguró que todas son reprochables, refiriéndose también a las de Irak y Siria.

Quinta versión del evento

La quinta edición del Foro de Paz de París, que se celebra este viernes y sábado, cuenta con la presencia, además, de de los presidentes de Argentina, Alberto Fernández, así como un discurso en vídeo del mandatario brasileño electo, Luiz Inácio Lula da Silva.

Aunque Macron impulsó el evento en 2018 para pensar la gobernanza mundial y el multilateralismo, este también busca "ofrecer un espacio de diálogo para prevenir conflictos" y, en este sentido, Venezuela protagonizará este apartado.

París y la organización buscan crear una dinámica para que pueda retomarse el proceso de México, que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, congeló en octubre de 2021 tras la extradición a Estados Unidos de Alex Saab, un empresario cercano.

"Las negociaciones entre el régimen y la oposición deben reanudarse cuanto antes en México, empezando por un acuerdo humanitario y luego --espero-- con garantías políticas", dijo el dirigente francés, la víspera al recibir en el Elíseo a su par argentino.

En la práctica, se espera un encuentro privado entre las delegaciones venezolanas en la tarde, según una fuente conocedora. Macron, Petro y Fernández deben además mantener una "reunión sobre Venezuela" a las 17H00 GMT, según la agenda del argentino.

Maduro, cuya reelección en 2018 desconoce Estados Unidos, Francia y medio centenar de países, envió a París al líder de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, como le comentó a su par francés durante una discusión informal al margen de la COP27 en Egipto el lunes.