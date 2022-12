Próxima semana se reunirán los sacerdotes que trabajan en las zonas veredales

La Conferencia Episcopal de Colombia confirmó que en los próximos días se reunirán los sacerdotes que cumplen sus labores en las 28 zonas veredales designadas por el Gobierno y las Farc para la desmovilización de estos últimos.



Allí se buscará que los religiosos se preparen de la mejor manera para el día que les toque atender a estos grupos, siempre encaminado en términos de humanización, formación espiritual y de apoyo.



De otro lado la Conferencia Episcopal de Colombia manifestó a través de un comunicado su opinión sobre el plebiscito:



1-Todos estamos llamados a asumir este momento con la mayor responsabilidad y compromiso. Especialmente los creyentes no podemos asumir una actitud de indiferencia o de desinterés frente al proceso que estamos viviendo.



2-Reiteramos lo expresado al término de la Asamblea Plenaria del Episcopado del pasado mes de julio: "Convocamos al pueblo colombiano a participar en la consulta sobre los acuerdos de La Habana, de manera responsable, con un voto informado y en conciencia, que exprese libremente su opinión... ". Esta posición, en modo alguno significa neutralidad de la Iglesia y sus Obispos frente a la construcción de la paz, ya que la reconciliación y la paz están en la entraña misma del Evangelio.



3-Como pastores estamos llamados a respetar el santuario de la conciencia de cada persona, ya que seguir su dictamen es un derecho inalienable. Además, no puede haber un verdadero ejercicio democrático si no se defiende este derecho. Votar en conciencia significa que, habiendo hecho el discernimiento y el análisis convenientes, al margen de cualquier presión externa o apasionamiento, se hace una opción libre pensando en el bien de todos.



4-Convocamos a la comunidad católica a celebrar una jornada intensa de oración por Colombia el jueves 29 de septiembre, para pedirle a Dios el don de la paz y nuestro compromiso de construirla. Invitamos, por tanto, a todas las comunidades católicas del país a disponer de un tiempo prolongado de plegaria ante el Santísimo Sacramento, pidiendo la iluminación de las conciencias, la reconciliación de colombianos y las disposiciones necesarias para erradicar las múltiples raíces de la violencia.



Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:

Publicidad

-Las asociaciones encargadas de acoger a las víctimas de ataques con ácido en Colombia celebraron la condena impuesta a Jonathan Vega. Sin embargo, pidieron la misma justicia para los más de 700 casos que siguen en la impunidad.

-Las autoridades francesas desarticularon un comando compuesto esencialmente por mujeres y teledirigido por el Estado Islámico desde Siria, que fracasó en su intento de hacer explotar un vehículo en el centro de París y luego trató de perpetrar un atentado terrorista contra agentes policiales.

Publicidad

-La atleta colombiana Caterine Ibargüen se consagró campeona de la Liga de Diamante en salto triple por cuarto año consecutivo tras ganar en la última parada en Bruselas, Bélgica, con un salto de 14.66 metros. Sus victorias en Doha, Rabat, Roma, Mónaco y Lausana le valieron para ratificar su título una vez más. De esta manera, la antioqueña cierra el mejor año de su carrera, ya que también consiguió el oro olímpico en Río.