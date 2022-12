¿Qué preguntas tendría el referendo que buscará Uribe para cambiar acuerdo de paz?

El expresidente y ahora Álvaro Uribe explicó en entrevista con BLU Radio qué va a hacer su partido, el Centro Democrático, luego de que el Gobierno y las Farc firmaran el nuevo acuerdo de paz.



Uribe manifestó que buscarán un referendo, pero no para eliminar el acuerdo de paz que será presentado al Congreso de la República, sino para hacer otras modificaciones que aun consideran necesarias.



Sería un referendo con ocho temas “que se pueden reducir a 4 o 5 preguntas”, el cual propondría modificaciones principalmente en elegibilidad política, tribunal especial, víctimas y que el narcotráfico no sea un delito conexo.



“Lo que ‘Timochenko’ quiere es ser presidente en 2018 y nos lleva a recordar que en el acuerdo quedaron temas tan graves como el tema de elegibilidad donde no quisieron aceptar modificaciones”, añadió.



Incluso, explicó que, aunque en un principio pedían que ningún condenado por delitos graves tuviera elegibilidad política, luego cedieron.



“Por contribuir a un acuerdo nacional dijimos, ‘que los elijan, pero después de que cumplan la pena’. A los otros voceros del NO les dije ‘yo no estoy de acuerdo con eso, pero se los acepto’ y el Gobierno y las Farc no quisieron aceptar un pacto nacional alrededor de ese tema”, lamentó.



Por tal motivo, confirmó que saldrán a las calles para pedirle a quienes se siguen oponiendo al proceso de paz que los respalden en la búsqueda de un referendo.