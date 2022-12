Quienes sufrimos la guerra en carne propia apoyamos el SÍ: víctima de La Chinita

Una de las víctimas de la Masacre La Chinita, Ciro Abadía, quien ahora preside la asociación de víctimas de Antioquia, se reencontrará este viernes con los líderes de las Farc en un evento de perdón que realizará la guerrilla.



“Para nosotros es importante que las Farc estén aquí y vean un barrio que lo dejaron ceniciento y que ese barrio ceniciento que dejaron hemos venido construyendo parte de él y que queremos seguir construyendo, lo que anhelaban esas víctimas que cayeron aquí”, manifestó.



Dijo que los miembros de la organización de víctimas en el Urabá, con 1.800 miembros, votarán por el SÍ en el Plebiscito “porque nosotros sufrimos la violencia en carne propia y no la queremos seguir sufriendo”.



“Nosotros no podemos decir hoy ‘no silenciar los fusiles de las Farc’ porque silenciándolos estamos ganando en el país, ganamos los de a pie, la gente que quiere el progreso, los campesinos, los cocheros, las vende-arepas, los desplazados, las víctimas de ese país tenemos que estar en ese procedimiento”, argumentó.



Sin embargo, lamentó que aunque para las Farc tanto la masacre de La Chinita como la de Bojayá fueron un error, “hacer 17 masacres aquí en Urabá no creo que sea un error”.



Finalmente, Abadía aseguró que esa masacre se trató de “un ataque sistemático” a los miembros que se habían reinsertado del EPL.



“Ellos pensaron que ahí estaban los reinsertados pero ahí solo había población civil que no tenía nada que ver”, comentó.



