Retiran valla publicitaria con imagen de ‘Timochenko’ en Santa Marta

En ella aparecía la imagen del jefe de la Farc y preguntan: “¿Quieres ver a Timochenko presidente? Vota SÍ al plebiscito”. Aparecen además las banderas de Cuba, Venezuela y un fusil.

Omar García, presidente de Cotelco Magdalena, señaló que esa no es la forma más adecuada para llegar a los electores y menos en un sector turístico donde lo que se quiere es armonía: “Nosotros como sector turístico consideramos que solamente el día que se firme la paz, turismo como el nuestro”.

De momento no se conoce qué simpatizante del NO ordenó la valla que comenzó a generar polémica en la ciudad. Blu Radio conoció que la Alcaldía Distrital no entregó permisos para la mencionada publicidad.