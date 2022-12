Revelan los espacios de radio y televisión que tendrán campañas del Sí y No

El Consejo Nacional Electoral indicó que se inscribieron, en Colombia, un total de 116 comités promotores por el SÍ y 16 por el NO, en el marco de las campañas a favor y en contra del Plebiscito por la Paz.

Así mismo, el magistrado Alexander Vega indicó que fuera del país se aceptó la inscripción de 3 comités que apoyan el SÍ y 3 que van por el NO.

Frente a los espacios que deberán tener las diferentes campañas en televisión, el CNE indicó que en un total se repartirán 1.269 espacios entre el 23 de septiembre y el 1 de octubre. En radio se destinarán 72 espacios.

Así mismo, se conoció que cada espacio será de máximo 30 segundos y su asignación se adelantará con un sorteo manual, esto para que el proceso goce de total transparencia.

El CNE también ordenó retirar la valla instalada en Santa Marta donde aparece alias ‘Timochenko’, por publicidad engañosa, además, también se dio la instrucción de quitar las vallas donde las Farc inviten a participar de la jornada electoral del 2 de octubre.

Escuche en este audio más información sobre:



-El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, expresó que el Gobierno reconoce que hay dudas de los colombianos de votar el plebiscito, pero que "es mucho mejor equivocarse votando Sí que votando No".



-La ex senadora Piedad Córdoba dijo que no vuelve al Congreso. Asegura que a pesar de que la sacaron por la puerta de atrás ya cumplió con lo que debía hacer.



-En desarrollo del encuentro entre la Policía y el Consejo de Estado, se conoció que la Fuerza Pública, en su mayoría, es responsable de las sentencias sobre reparación directa que se han hecho en contra de la Nación.



-Una amenaza de bomba obligó a desalojar 60 escuelas en Canadá. La alerta resultó infundada, según la policía.



-James Rodríguez volvió a tener una buena actuación con el Real Madrid y jugó los 90 minutos en el empate contra el Villarreal.



-El Alcalde de Bogotá Enrique Peñalosa aseguró que por el alto riesgo de un eventual terremoto en la ciudad, es necesario realizar ejercicios de simulación, para lo cual vendrán expertos en el tema y habrá seguimiento de Naciones Unidas.



-En lo que va corrido del año más de 2.500 vendedores ambulantes se han retirado del espacio público y han formalizado su trabajo con el distrito.