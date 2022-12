Sabíamos que plebiscito sería negativo por mala gestión de Santos: ‘Timochenko’

Los altos mandos de las Farc aseguraron que sabían que el resultado del plebiscito iba a ser negativo por la mala gestión del presidente Juan Manuel Santos y su intención de ingresar al tablero electoral que se desplegará el próximo año para elegir al nuevo presidente.



En una entrevista a la Revista Crisis de Argentina, el máximo líder de las Farc, Rodrigo Londoño alias ‘Timochenko’, reiteró que las negociaciones casi consecutivas, interrumpidas para el proceso de paz fueron necesarias sólo por un plebiscito al que las Farc no querían ir y en el cual ganó el rechazo al acuerdo.



El periodista Pablo Waisberg aseguró que en el dialogo que tuvo en Cuba con el líder guerrillero, Timochenko “Dice que sabían que el resultado iba a ser malo: un plebiscito sirve como respaldo al presidente (y Santos tiene una mala gestión, asegura)”.



En la entrevista Rodrigo Londoño resalta que hubo poca información sobre el contenido del acuerdo y una campaña de desinformación de los sectores que no quieren la paz.



Finalmente reitera lo que el grupo ha venido hablando, que si el acuerdo avanza y los que se oponen a él no logran detenerlo, las Farc tienen previsto sumarse a la vida democrática, lo que implica la reinserción de sus guerrilleros en la vida cotidiana de las ciudades y pueblos y por otro lado el ingreso en el tablero electoral que se desplegará el próximo año para elegir al nuevo presidente.



‘Timochenko’ afirmó que el candidato no será de las Farc sino una figura de consenso que garantice la implementación de los acuerdos alcanzados en La Habana.