Santos admite que aún hay "gran desconfianza" mutua entre Gobierno y Farc

El presidente Juan Manuel Santos admitió en Oslo que aún existe una "gran desconfianza" entre el Gobierno y la guerrilla de las Farc a pesar del acuerdo de paz alcanzado entre las partes y aprobado por las dos cámaras.



Santos, que el sábado recibió el Nobel de la Paz por sus esfuerzos para acabar con el conflicto armado en su país, reconoció en una rueda de prensa conjunta con la primera ministra noruega, Erna Solberg, que esa desconfianza es extensible a la población, pero se mostró confiado en que pronto se revertirá.



"Es normal que haya falta de confianza, y ese será uno de los retos. Hay un gran escepticismo, incluso ahora en Colombia, sobre la voluntad de las Farc a entregar sus armas. Pero cuando los colombianos vean, y eso será en los próximos seis meses, que sí las entregan, la confianza empezará a crecer rápido", afirmó.



El mandatario colombiano resaltó que no se puede cambiar la mentalidad de alguien que ha estado en guerra 52 años "de un día para otro", y eso vale para las dos partes, sino que es necesario ir tomando pasos lentos pero seguros para lograrlo.



"Empecé estas negociaciones con desconfianza y muy escéptico, pensé que las Farc intentarían usar de nuevo las negociaciones para reforzarse, como han hecho antes, pero cuando el tiempo fue pasando, me convencí de que esta vez iban en serio", declaró.



Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:



-La Policía de Bogotá atribuye a motivos personales el presunto suicidio de un uniformado en un CAI de la localidad de Chapinero, en Bogotá, Por ahora, las autoridades descartan que tenga vínculos con el crimen de la pequeña Yuliana Samboní.



-Se conoció un aberrante caso de abuso sexual contra una niña en Santander. Su propio padre la amarró a la cama para someterla, dice la Policía.



-Dos jóvenes señalados de asesinar a 2 mujeres y herir a otras 4 en el barrio Rebolo, de Barranquilla, fueron condenados a 28 años de prisión.



-El presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, tachó de "ridícula" la conclusión de la CIA de que Rusia le ayudó a ganar las elecciones.



-Este domingo se conocerán los finalistas de la Liga colombiana. Nacional recibe a Santa Fe y Bucaramanga visita al Tolima.



-En Italia, los partidos de la oposición como el populista Movimiento Cinco Estrellas, la xenófoba Liga Norte o la ultraconservadora "Fratelli d'Italia" llamaron hoy a la movilización popular para pedir que se convoquen elecciones, tras el nombramiento de Paolo Gentiloni como primer ministro en Italia.



-Más de cien personas murieron en el sur de Nigeria en el derrumbe de una iglesia evangélica durante un servicio religioso en el que se consagraba a un nuevo obispo, según informaron fuentes médicas.



-El vicepresidente boliviano, Álvaro García Linera, anunció que no volverá a postularse al cargo en las elecciones de 2019 si es que finalmente el oficialismo logra una reforma legal para que él y el presidente Evo Morales puedan ser candidatos, según una entrevista publicada por el diario La Razón.