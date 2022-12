Se harán ajustes al proceso: Juan Manuel Santos

El presidente Juan Manuel Santos se refirió al Premio Nobel de Paz y al comunicado conjunto emitido por las delegaciones de paz del Gobierno y las Farc desde La Habana.



Santos aseguró que “es un reconocimiento para los colombianos, es un mandato para encontrar respuesta al problema que se generó con el plebiscito, me gustan las batallas y poder llegar al puerto de destino como marino que fui, no importan los tiburones alrededor, seguimos tratando de buscar y de encontrar una salida”, manifestó santos refiriéndose a lo que para él significa haber recibido este reconocimiento.



“He seguido muy de cerca el proverbio chino de que a las crisis hay que encontrarle oportunidades. Hoy hay una gran oportunidad de salir más fortalecidos en la búsqueda de la paz”, agregó.



Frente al comunicado emitido desde La Habana, añadió que es “positivo” y que está en la búsqueda de una solución rápida a la situación en la que se encuentra el acuerdo después de plebiscito.



“Se harán ajustes al proceso y vamos a tratar de buscar lo más rápido posible que se implemente. Tengan la seguridad de que será así. Contarán con apoyo, aportar ideas, estoy escuchando a los del No, hay que sentarse con ellos a explicarles que muchas de sus preocupaciones son falsas, indicó.