Secuestro, víctimas y sectores sociales: temas de primera fase de diálogo con ELN

Temas humanitarios como el secuestro e inquietudes de sectores sociales, ciudadanos y empresariales serán las mesas que se instalaran el próximo 3 de noviembre en el inicio de la fase pública de diálogos de paz entre Gobierno y ELN en Quito, Ecuador.



Frank Pearl, negociador del equipo de Gobierno, manifestó que esta es una de las novedades para empezar este proceso de paz con el Ejército de Liberación Nacional.



“Adelantamos uno de los puntos de la agenda, el de dinámicas y acciones humanitarias. En esa mesa va a haber 2 grupos: un grupo que habla de cómo participa la sociedad y un grupo de trabajo, cuyo objetivo es identificar los casos humanitarios las tragedias de las víctimas que no estén resueltas para resolverlo”, informó.



Pearl citó un ejemplo: “Si hay una familia que tiene un pariente que fue secuestrado hace muchos años por el ELN y está desaparecido, esos casos los vamos a mirar y los vamos a resolver”.



El delegado del Gobierno señaló que este diálogo de paz con el ELN será muy similar al que se ha desarrollado con la guerrilla de las Farc en La Habana. También precisó que debido al momento que vive el país no se puede tomar tanto tiempo en despejar puntos con este grupo armado ilegal.



“Puntos que tienen el mismo contenido de la agenda con las Farc. La delegaciones que participamos en la fase secreta acordamos una cosa que conviene para el proceso, porque estamos en un momento político en que los tiempos no dan para hacer un proceso muy largo, y básicamente lo que les decimos en el punto 3C de funcionamiento es que las delegaciones definirán los temas en los cuales hay coordinación y sincronía con la agenda o el acuerdo de La Habana”, dijo.



“No podemos inventar la rueda, en los temas que tienen un solo marco jurídico o un marco institucional habrá que mirar de qué manera se aprovecha al máximo lo que ya está avanzado con las Farc pero eso lo definirán las delegaciones en la mesa”, dijo.