Su ultimátum, su chantaje, nos crea más desconfianza: Uribe a Santos

El senador del Centro Democrático, Álvaro Uribe, volvió a cargar contra el presidente Juan Manuel Santos y aseguró que el plazo que puso el mandatario para recibir propuestas y luego llevaras a La Habana es un ultimátum que genera desconfianza.



“Presidente, en el acuerdo nacional se necesita sinceridad, su ultimátum, su chantaje nos crea más desconfianza”, señaló el miembro del Centro Democrático.



Así mismo, volvió a insistir en el supuesto chantaje del Gobierno a los alcaldes del país, a quienes según él, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, comprometió con el SÍ a cambio de regalías.



“Uno no sabe cómo creerle al presidente de la república. Él propone un acuerdo nacional pero al mismo tiempo con chantaje mandó al ministro de Hacienda a comprometer a los alcaldes para que votaran por el sí ofreciéndoles regalías”, dijo el mandatario.



Dispuesto a reunirse con las Farc



El expresidente Álvaro Uribe aseguró que estaría dispuesto reunirse con las Farc para lograr un avance que permita destrabar los acuerdos de paz firmados entre el Gobierno y esa guerrilla, y que se encuentran estancados luego de la victoria del No en el Plebiscito por la Paz.



Durante la plenaria del Senado de la República el legislador del Centro Democrático dijo que hasta el momento el Gobierno nacional no ha permitido tener una discusión metódica para renegociar los acuerdos de La Habana, sin embargo, aseguró que está dispuesto a reunirse con las Farc para alcanzar a un pacto nacional que reúna a todos los sectores, incluyendo a los promotores del No.



"Si en algún momento para ese pacto compañeros nuestros, nosotros, tuviéramos que hablar con las Farc, además de hacerlo con el Gobierno, estaríamos dispuestos", señaló Uribe.



Escuche en este audio más información sobre:



-Los familiares de militares varios militares presos pidieron una reunión con el presidente Santos para resolver dudas frente al futuro del proceso de paz.



-A pesar de que el presidente de la Conferencia Episcopal dijo que la ideología de género no estaba en el acuerdo de paz, para algunos congresistas su declaración fue tardía.



-El exministro Andrés Felipe Arias pidió a una corte de Estados Unidos aceptar testigos antes de decidir si lo deja en libertad bajo fianza.



-Organismos de emergencias en Santander atienden una emergencia por un deslizamiento de tierra que afectó una vivienda y tiene a cinco más en riesgo.



-Sigue en marcha el compromiso por los cuartos de final de la Copa Sudamericana entre Medellín y Cerro Porteño.



-Un año después de la tragedia, La Aerocivil reveló las causas del accidente de la avioneta que cayó sobre una vivienda en la localidad de Engativá.



-En Bogotá hay más de 20 mil personas que padecen VIH. Con un convenio internacional el distrito espera que en los próximos 4 años el examen para determinar esta enfermedad tenga una cobertura del 90% en la ciudad.