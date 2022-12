Uribe insiste en impunidad de acuerdos e invita al NO desde Cartagena

Luego de la firma del acuerdo final entre el presidente Juan Manuel Santos y Rodrigo Londoño en Cartagena, el expresidente Álvaro Uribe volvió a arremeter contra lo pactado entre el Gobierno y las Farc en La Habana.



Como es costumbre, Uribe utilizó su cuenta en Twitter para lanzar sus apreciaciones frente a lo firmado y utilizar el hashtag #ConArgumentosDigoNo para dejar ver su inconformismo.



“Nuestra democracia restringida y nuestra economía capturada por Farc”, “Terrorismo triunfante ha logrado que le aprueben toda su agenda” y “La comunidad internacional debe saber que Colombia no ha vivido en guerra” fueron algunos de los trinos publicados por el exmandatario.



Uribe, quien también asistió a Cartagena para promover el NO en el plebiscito por la paz del próximo 2 de octubre, insistió en señalar que los “mayores delincuentes de Farc no tendrán sanción doméstica, tampoco extradición y se les concede beneficio de elegibilidad”.



La impunidad fue otro de los argumentos expuestos por el expresidente, y como ha sido costumbre en su discurso, Uribe insistió en que los delitos de lesa humanidad cometidos por los líderes de esta guerrilla no serán castigados con cárcel.



“Queda en impunidad el asesinato y secuestro de policías y soldados”, “quedan en la impunidad todos los delitos de lesa humanidad como el secuestro, 17.974 casos entre 1998 y 2003”, “Quedan en la impunidad el reclutamiento y violación de niñas, 11.700 niños reclutados; 6.800 mujeres violadas”, “Quedan en la impunidad los carros bomba; la destrucción de 200 municipios”, “Quedan en impunidad acciones terroristas de la gravedad de las que han afectado a los pueblos de EEUU, Francia y Bélgica”, dijo Uribe en varios de sus trinos.



“Los mayores responsables (Farc) de las atrocidades no van a la cárcel ni a lugares alternativos” y “Restricciones de residencia y de movilidad serán inaplicables porque coincidirán con ejercicio político de sus actores”, fueron otras de las impresiones que publicó Uribe en su cuenta en Twitter.