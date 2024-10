Pegasus: el software de ciberinteligencia y sus implicaciones en Colombia

Colombia sigue las huellas del sofisticado software espía Pegasus en el país, adquirido supuestamente por el gobierno en 2021 para interceptar a opositores, en una investigación que remueve un pasado de escándalos por escuchas ilegales .

El avanzado programa, que accede de manera remota a mensajes, llamadas y archivos de un teléfono, habría sido comprado por 11 millones de dólares durante el mandato del expresidente derechista Iván Duque, informó en marzo el periodista israelí Gur Megiddo.

La denuncia fue respaldada el 4 de septiembre por el presidente Gustavo Petro. En cadena nacional leyó un documento clasificado de la estatal Unidad de Inteligencia y Análisis Financiero (Uiaf) con detalles sobre la compra al fabricante israelí NSO Group.

En diálogo con Mañanas Blu, José Pino, experto en ciberseguridad, hizo un análisis sobre el software y la denuncia que hace el Gobierno del presidente Gustavo Petro. De acuerdo con Pino, el objetivo del software que se enfoca en la prevención del crimen y el terrorismo. "Básicamente, este sistema es comprado por gobiernos para prevenir diferentes tipos de conflictos criminales que se pueden presentar dentro de un país, por ejemplo, para prevenir a instalación de bombas, robos bancarios o incluso ataques de grupos terroristas con mucha anticipación. Pero algunos países les dan un uso indebido".

En ese sentido, explicó que es preocupante que un arma tan poderosa como Pegasus entre a un país y absolutamente ninguna autoridad tenga razón de dónde está, quién la tiene y específicamente, qué están haciendo con ella.

Hay que decir que el presidente Gustavo Petro, planteó serias acusaciones sobre la adquisición de este software por parte del gobierno anterior y su uso en prácticas ilegales. Cabe recordar que Pegasus no es solo adquirido por gobiernos, sino que también puede ser adquirido por agencias de seguridad privadas. Esto abre la posibilidad de que entidades no gubernamentales accedan a información sensible y personal, lo que podría resultar en violaciones de privacidad.

