“Difícilmente van a encontrar a un presidente que los quiera más”: Duque a los gobernadores

Por estos días el presidente Iván Duque inició una gira con el fin de empezar a entregar las obras que ha realizado durante su mandato y este viernes, 1 de abril, fue invitado a la cumbre de los 32 gobernadores del país, donde le rindieron un homenaje e incluso le entregaron la orden Mariscal Sucre.

El jefe de Estado aprovechó para despedirse de los gobernadores y decirles que lo van a extrañar.

“Una cosa si les digo que van a extrañar. Difícilmente van a encontrar a un presidente que los quiera más, genuinamente. Difícilmente van a encontrar un presidente que quiera estar más presente con ustedes en las regiones”, expresó.

Sin decir nombres, aprovechó para echar algunas pullas a algunos candidatos a la Presidencia en temas económicos y sociales al explicar para qué sirve el poder.

“Entender que los ciclos nuestros, en el Gobierno, tienen principio, tienen final y que el poder no se utiliza para perseguir a nadie, ni para intimidar a nadie, ni para someter a nadie, ni para decir tras bambalinas y en encuentros de cóctel, “qué es que cuando yo llegué voy a meter a la cárcel al uno y al otro”. No, el poder no es para eso, el poder es para servir en un marco de legalidad”, puntualizó.

“Cuando alguien dice que vamos acabar con el sector de hidrocarburos o Colombia va a dejar de explorar, a mí me quedan cuatro meses señores y hemos defendido en lo que hemos creído; pero yo pregunto, ¿se van los taladros?, ¿se va la producción?, ¿se van las regalías?, ¿se van los empleos?, ¿qué pasa?, ¿de dónde van a traer el combustible?, ¿a quién le van a hacer la vuelta?, y cuando se aumente el costo del galón de gasolina para la familia que tiene una motico para transportarse o los transportadores, ¿qué van a salir a decir?”, enfatizó el presidente.

Duque invitó a los mandatarios a seguir trabajando en la reactivación económica del país luego de la pandemia del COVID-19.

