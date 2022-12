Peñalosa dice que en su administración no volverán los toros

El electo alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, dijo en BLU Radio que durante su administración no volverán los toros a la ciudad, una decisión que tomó el actual mandatario distrital, Gustavo Petro.

“No es porque a mí no me guste, personalmente no voy a toros. Creo que un gobernante debe reflejar lo que las mayorías ciudadanas quieren”, explicó.

En ese sentido, Peñalosa dijo que el Distrito puede decidir qué hacer en la Plaza de Toros La Santamaría, tales como conciertos, aunque se mostró abierto a recibir ideas.

“Podemos hacer conciertos, hay ideas excelentes para todas las actividades musicales y culturales en la plaza de toros”, agregó.

Derogar decreto de renovación Urbana

Peñalosa aseguró que la primera tarea que llevará a cabo es eliminar el decreto que permite edificios de gran altura en gran parte de la capital del país. (Lea también: Derogar el decreto de renovación urbana, entre las medidas urgentes de Peñalosa )

“La principal tarea ahora es derogar el decreto 562 de renovación urbana y tenemos una oportunidad histórica que es hacer el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de los próximos 12 años (…) es un decreto totalmente antitécnico que permite edificaciones de altura ilimitada aún en calles pequeñas de barrios”, explicó.

Por otro lado, prometió que “va a haber ALO (Avenida Longitudinal de Occidente)” asegurando que su construcción no afecta los humedales y ya están comprados el 70 por ciento de los predios.

“Esta tarde tengo una reunión con el vicepresidente y el director de la ANI y con algunos de los que han hecho propuestas APP para autopistas de ingreso a la ciudad”, contó a BLU Radio.

Obras públicas:

Peñalosa dijo que trabajará en la ampliación de la Carrera 7 hacia el norte para que tenga 6 carriles hasta La Caro.

-Buscará añadirle uno o dos carriles más a la Autopista Norte.

-La vía que entra de Cota desde la 170 hasta la Carrera 7.

-Se mejorará la entrada a Bogotá por la Calle 13.

-Autopista con segundo piso desde Soacha.

-Construcción completa de la Avenida Longitudinal de Occidente.

-Calle 63 subterránea desde la carrera 5 que sale a la NQS a la 68.

Uso de la bicicleta:

El 15 por ciento de la población se moviliza en carro y el 5 por ciento en bicicleta, por lo que Peñalosa prometió mejorar la seguridad y las vías.

Pico y placa:

El electo alcalde de Bogotá aseguró que no establecerá un pico y placa durante todo el día, pues los ciudadanos comprarían otro carro para movilizarse.

Sin embargo, manifestó que está considerando la posibilidad de hacer que los vehículos particulares no puedan circular, por ejemplo, durante una hora y media en la mañana y otra hora y media en la tarde.