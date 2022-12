Peñalosa radica proyecto para evitar el maltrato a toros en corridas

"Siempre he expresado mi desacuerdo con las corridas de toros y con que se maltrate a los animales. En Bogotá hay un enorme rechazo a las corridas y a que se maltraten los animales y este proyecto acoge ese clamor ciudadano", explicó el alcalde Peñalosa.



El proyecto apunta a tres objetivos principales: que los toros no mueran ni sean maltratados en esos espectáculos; que los Concejos municipales puedan prohibir las corridas en las ciudades; y que no haya recursos públicos en esos espectáculos.



“Buscamos que esto sea un primer paso para la eliminación de las corridas de toros en los municipios que así lo deseen”, aseguró Peñalosa.



"Este es un proyecto muy cuidadoso, que ha sido respetuoso de las normas, de los fallos constitucionales y quiere encontrar un camino para evitar que haya ceremonias que le causen dolor a los animales", agregó el mandatario, quien invitó a los jóvenes a respaldar la iniciativa.



Por su parte, el senador Galán señaló: "Consideramos que el proyecto va en la dirección correcta de lo que quieren los colombianos".



En el caso del maltrato a los toros, el proyecto busca que el animal no sea maltratado y que dentro del Reglamento Taurino (Ley 916 de 2004) se incluya un artículo en contra de esa práctica.



Así mismo, la iniciativa establece que cada Concejo podrá “decidir la continuidad de espectáculos taurinos y las actividades relacionadas con los mismos, siempre y cuando estas corporaciones realicen un cabildo abierto previo”, lo que quiere decir que deben consultar a sus ciudadanos si quieren o no estas actividades, según indica el proyecto textualmente.



Otro de los aspectos clave de este proyecto es que ningún municipio pueda destinar dineros públicos para patrocinar actividades taurinas, ni tampoco para construir instalaciones destinadas a este tipo de espectáculos. Lo que sí permite es que se protejan y cuiden los escenarios ya construidos.



"En Bogotá no aportamos un solo peso a la temporada taurina del año entrante ni lo haremos. Hemos sido respetuosos de la orden de la Corte mientras no se pueda hacer lo contrario", indicó Peñalosa.



Por último, esta iniciativa elimina del Estatuto de Protección Animal (Ley 84 de 1989) la excepción que permite el maltrato animal en las actividades taurinas, e incluye al toro en el grupo de animales que están protegidos contra el sufrimiento.