Periodista que denunció agresión sexual de político en San Gil reporta acoso en redes

Tras denunciar al político Juan Carlos Sánchez Cominos por presunta agresión sexual dentro de una emisora en San Gil, la joven periodista siente temor por un pervertido que la viene acosando en redes sociales.

Según contó la comunicadora social, los mensajes llegaron a través de Facebook por una cuenta, al parecer falsa, que se hace identificar como ‘Favio’.

“Desde ayer en la mañana me están acosando por Facebook, me envían imágenes con un perfil falso, como se puede notar, me envía fotos pornográficas, me dice que cuanta plata quiero, mamacita rica. Realmente me siento muy acosada, he tenido crisis de nervios, este tema está afectando mi salud mental”, dijo la periodista en medio de lágrimas.

El acoso que estoy teniendo cada minuto es peor, debido a esto tomo la decisión de cerrar mi cuenta de Facebook, ya que estos mensajes, están perjudicando mi salud mental. pic.twitter.com/yRRA4J09cY — Nataa (@nat_archila) May 16, 2020

El hombre, incluso, es insistente y le realiza llamadas de videochat. BLU Radio se abstiene de publicar las otras fotografías que le envió esta persona a la joven.

Los mensajes, según dice la joven periodista, comenzaron a llegar, luego de denunciar al político de San Gil por presunta agresión sexual en la emisora comunitaria Latina.

“Estoy muy asustada, no sé que pueda pasar, ese hombre tiene muchas influencias en San Gil y yo sólo lo que quiero es justicia”, indicó.

Varias organizaciones de mujeres en San Gil han respaldado con mensajes en redes sociales a la joven periodista.

El político ha señalado que dicha agresión sexual nunca ocurrió y que serán sus abogados y las pruebas los encargados de desmentir dicha denuncia.

La Policía de Santander informó que realizará un acompañamiento a la joven para identificar a la persona que la está acosando a través de Facebook.

