Alina Lozano y Jim Velásquez finalmente no serán papás y causan malestar en redes sociales

Nuevamente Alina Lozano y Jim Velásquez son tendencia en redes sociales por el embarazo que anunciaron los dos hace algunas semanas en sus cuentas de Instagram, pues, esta vez, anunciaron que “por desgracia” no tendrán ningún hijo luego de notar en una ecografía que no había saco gestacional para confirmarlo.

Cabe recordar que Lozano buscaba hacerlo a través del proceso de reproducción asistida, que consiste en un modelo en donde se combate la infertilidad al extraer los óvulos para crear una producción de embriones que permitan el embarazo.

“El proceso fue exitoso. El tema es que, según nos explicaba el doctor, hay falsos positivos y el nuestro fue un caso así. Es decir que la prueba casera salió positiva, la prueba de sangre salió positiva y cuando les comenté lo que había dicho el doctor (…) En la ecografía no salió nada, no hay bebé, entonces vuelvo y aclaro que no perdimos el bebé porque nunca hubo uno y fue algo que no se dio”, narró la actriz en su Instagram

La noticia generó diversas reacciones en redes sociales, muchas en contra que tildaron a la pareja de “mentirosa” por jugar con un tema tan delicado como un embarazo, incluso, en comentarios les piden que “dejen de actuar” y no hablen de ese tipo de temas.

Sin embargo, al igual que hay malos comentarios los hay positivos y algunos seguidores lamentaron la noticia llenando de mensajes positivos las cuentas de la pareja.

“Lo siento mucho. Abrazos. Hay muchas maneras de maternar, ojalá encuentren una que los haga muy felices”; “Eres muy valiente. Mis mejores deseos y el duelo espero lo superen pronto”; “No sé por qué juzgan o señalan a los demás , primero vean sus problemas antes de juzgar a otro , lo que sucedió puede pasarle a cualquiera”, fueron algunos comentarios por la noticia.