Perrito rescatado tras terremoto intenta volver a los escombros por su dueño: video conmueve

En medio de la emergencia provocada por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia, una escena registrada en Cali ha conmovido a quienes han conocido la historia de un perro que fue rescatado de entre los escombros y que, pocos minutos después, intentó regresar al lugar donde había quedado atrapado.

El video fue grabado durante las labores de atención tras el movimiento telúrico y muestra al animal recién sacado de una estructura colapsada. Aunque varias personas intentan mantenerlo a salvo, el perro parece insistir en regresar hacia la zona de riesgo.

Las imágenes fueron compartidas por el ciudadano Santiago Henao y rápidamente llamaron la atención por el comportamiento del can. De acuerdo con la descripción que acompaña la publicación, el animal habría intentado volver al lugar porque su propietario continuaría atrapado entre los restos de la edificación.

"Rescatamos este perrito de los escombros; al parecer su dueño sigue atrapado. Él está buscando desesperadamente ingresar nuevamente", señala la publicación que acompaña el video.



En la grabación se observa cómo varias personas rodean al perro después de haberlo sacado de los escombros. El animal, aparentemente alterado por la situación, intenta avanzar nuevamente hacia el sitio donde se produjo el colapso.

Los voluntarios deben sujetarlo con cuidado para impedir que ingrese otra vez a una zona que representa un peligro para su integridad. Mientras lo mantienen alejado del derrumbe, permanecen junto a él y tratan de tranquilizarlo.

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La escena ocurre en medio de las labores de emergencia desplegadas en Cali tras el terremoto, que dejó graves afectaciones en diferentes sectores de la ciudad y otras zonas del país.

Voluntarios y rescatistas colombianos retiraron escombros con las manos desnudas en busca de supervivientes durante la madrugada del 11 de agosto, después de que el terremoto más fuerte registrado en el país en una década causara la muerte de al menos 169 personas y destruyera decenas de edificios. AFP

Hasta el momento no existe información oficial que confirme la identidad del propietario ni su estado de salud. Tampoco se ha establecido qué ocurrió posteriormente con el animal ni si finalmente los equipos de rescate lograron encontrar a la persona que, según la publicación, estaría bajo los escombros.

Terremoto dejó una emergencia de gran magnitud

La historia del perro se conoce mientras continúan las labores de búsqueda y rescate tras el terremoto de magnitud 7,4 que golpeó principalmente a departamentos como Valle del Cauca, Risaralda, Chocó y Caldas.

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De acuerdo con el balance de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), la emergencia deja hasta el momento 239 personas fallecidas, 287 desaparecidas y 3.755 heridas.

El reporte también registra miles de viviendas destruidas o averiadas y más de 1.400 edificaciones colapsadas, además de daños en hospitales, centros educativos, vías, puentes y otros servicios esenciales.

En este escenario, los organismos de socorro y los voluntarios continúan trabajando entre las estructuras afectadas para localizar a las personas que permanecen desaparecidas. Cada señal puede resultar determinante durante las labores de búsqueda.