Pese a situación en Manchester, Falcao está tranquilo, dice su familia

El periodista Javier Hernandez Bonnet habló con familiares del futbolista Radamel Falcao García, quienes afirmaron que el delantero está tranquilo porque está haciendo las cosas como deben ser, futbolísticamente hablando.



Además, revelaron que el jugador está dedicado a su esposa, quien anoche dio a luz a su segunda hija, y posteriormente continuará en el equipo hasta que, en el mes de marzo, se decida si el goleador continúa o no con los ‘diablos rojos’.



Las críticas a Falcao



La actuación del delantero colombiano del Manchester United, Radamel Falcao García el lunes en el estadio de Deepdale, el campo del modesto Preston North End, en la quinta ronda de la Copa de Inglaterra, ha vuelto a sembrar las dudas sobre el futuro del atacante en el conjunto inglés.



A Falcao, de 29 años, que llegó al United en calidad de cedido, procedente del Mónaco, por seis millones de libras (8 millones de euros), le quedan 13 encuentros de "Premier League" para convencer a Louis van Gaal de pagar los 43,5 millones de libras (55 millones de euros) restantes para ejercer la opción de compra.



Sin embargo, con sólo cuatro goles en 19 partidos con el United, no parece que el futuro del internacional colombiano esté en el norte del Reino Unido, donde el lunes los aficionados del Preston le cantaron: "¡Vaya gasto de dinero!"



"El Tigre", que vio como sus primeros meses en el United estuvieron marcados por las continuas lesiones, ha disputado 1.148 minutos con los "diablos rojos", en los que ha sumado cuatro tantos y otras tantas asistencias, con una media de un gol cada 287 minutos.



El lunes en Deepdale, al igual que sucedió en el último partido de Liga ante el modesto Burnley, Falcao no logró disparar a puerta durante el tiempo que estuvo sobre el terreno de juego.



En sus cinco meses y medio en Manchester, el atacante solo ha disputado los 90 minutos completos de un partido en cuatro ocasiones, un balance pobre para un futbolista que está ganando 265.000 libras semanales (356.000 euros).



"Una noche más en la que Falcao no ha aportado nada", dijo el comentarista de la BBC y leyenda del Arsenal Martin Keown. "Partidos así te hacen preguntarte si lo veremos mucho más con la camiseta del Manchester United. No creo que haya aportado mucho durante su tiempo aquí".



En el encuentro frente al Preston, Van Gaal sustituyó a Falcao en el minuto 60, cuando el United perdía por 1-0, por el inglés Ashley Young. Treinta minutos después, los "diablos rojos" celebraron el pase a cuartos de final de la FA Cup (Copa de Inglaterra) después de imponerse por 1-3.



"No se le vio con el ritmo suficiente para escaparse de la defensa del Preston. ¿Está en forma? No sé. Está intentando demostrar que debería quedarse en el club en el futuro, pero las cosas no le están saliendo", manifestó Keown.



En diciembre, Van Gaal cuestionó la forma física de Falcao, que se perdió la Copa del Mundo de Brasil 2014 por lesión, y dijo que el colombiano "solo estaba para jugar 20 minutos por encuentro".



En aquel momento, el preparador holandés utilizaba al samario como revulsivo, sacándolo desde el banquillo cuando el equipo lo necesitaba.



Sin embargo, la situación del "Tigre" empeoró el 11 de enero, cuando Van Gaal no lo convocó para el partido en casa con el Southampton, eligiendo en su lugar al joven canterano James Wilson, de 19 años, quien fue titular la siguiente jornada frente al Stoke.



Desde entonces, el antiguo jugador del Atlético de Madrid solo ha marcado un gol, en el triunfo 3-1 sobre el Leicester, pero su contribución al juego del equipo ha despertado dudas en la prensa inglesa sobre su futuro en el club.



El agente de Falcao, el portugués Jorge Mendes, no ha confirmado la continuidad del colombiano en el United, pero sí ha asegurado que jugará "en uno de los mejores equipos del mundo".



"La verdad es que a día de hoy no sabemos qué sucederá. Lo que puedo confirmar es que jugará en uno de los mejores equipos del mundo la próxima temporada, sea el Manchester United u otro", afirmó Mendes.



"Es un futbolista fantástico. Para los aficionados del Manchester United es complicado ver que tienen a un jugador de ese nivel, uno de los mejores del mundo, que puede jugar 90 minutos en cualquier equipo, y que no dispone de muchos minutos", explicó Mendes.



Con EFE.