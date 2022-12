Petro asegura que el peso se devaluó porque no están entrando dólares a Colombia

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, participó este viernes en el primer congreso de cocaleros de la región del Catatumbo, desde donde hizo un llamado a que esta zona que concentra la mayor cantidad de cultivos de coca "sea una de las primeras regiones de la paz total, que quien mande no sea el fusil, sea el campesino y la campesina”.

Pero además formuló un duro planteamiento sobre la devaluación del peso.

“Alguien se ha preguntado ¿por qué se cayó el peso colombiano? El peso colombiano tuvo que caerse porque ya no entran dólares en la misma cantidad que antes. ¿De dónde venían los dólares que entraban a Colombia? Del petróleo, sí, del carbón, sí. Pero también eran los de la cocaína. Si el peso colombiano se cayó, evidencia una realidad económica y es que los dólares de la cocaína ya no están entrando en Colombia. Se quedan en el camino, en Wall Street, New York, México, Tegucigalpa, Madrid, Bruselas, Luxemburgo, etcétera”, dijo Petro.

Petro escuchó desde el municipio de El Tarra, en el corazón del Catatumbo, la voluntad de los cocaleros y campesinos de dejar la coca para abandonar la economía ilegal en la que están inmersos, pero también escuchó las advertencias de que no será un proceso fácil y requerirá mucho compromiso por parte del Gobierno.

“Se debe idear el programa para que los campesinos puedan cultivar aún hoja de coca mientras van plantando el cultivo sustituto, hasta probar que el cultivo sustituto funciona. Porque si funciona ya no hay necesidad de lo otro”, dijo Petro.

“La paz no consiste exclusivamente en una negociación entre el Estado y una organización armada; tiene que ver con un gran acuerdo entre toda la sociedad y el Estado”, agregó el jefe de Estado.

En definitiva, los cocaleros del Catatumbo y el Gobierno, en cabeza de Petro y Rueda, buscan pasar de ser la mayor productora de coca del mundo a ser una de las primeras productoras de alimentos para América Latina, lo que esperan que sea sinónimo de paz.

