Petro cobra victoria en 15 departamentos: dice que ganadores son de coalición de Gobierno

El presidente Gustavo Petro volvió a pronunciarse en su cuenta de X, antes Twitter, sobre los resultados electorales de este domingo e insiste en que no fue derrotado en las mismas y se atribuye 15 gobernaciones que quedaron en manos de los partidos que están en la coalición de Gobierno.

Pero además, dijo que convocará primero a los gobernadores y alcaldes que estuvieron en la campaña presidencial.

“Le agradezco a la gobernadora electa del Chocó su apoyo fundamental en mi campaña presidencial. El liberalismo y el progresismo se unieron desde entonces para triunfar, no solo en la presidencia, sino ahora en la Gobernación”, sostuvo el mandatario en respuesta a la elegida en el departamento, Carolina Córdoba-Curi.

“Reuniremos antes que nada los gobernadores y alcaldes elegidos que provienen de la campaña victoriosa a la presidencia y convocaremos este gran Frente Amplio del Cambio, para juntar esfuerzos y construir la potencia de la vida”, advirtió.

Publicidad

Posteriormente hizo la crítica a medios y oposición al decir que el petrismo salió derrotado en las elecciones regionales, señalando que no están contando “las fuerzas que ganaron la primera vuelta presidencial, sino sólo donde está el logo del Pacto. Como ese logo solo aparece en el 20 % de los municipios, de ahí construyen su narrativa ayudados por algunos sectáreos”.

“Las fuerzas de primera vuelta presidencial victoriosa son: Colombia Humana, Polo UP, Mais, Verdes con Petro, liberales al pacto, ASI con Petro, Aico, Fuerza de la Paz, Independientes, Gente en movimiento, Soy porque Somos, ADA, Fuerza Ciudadana. Sumen alcaldías, gobernaciones, diputados, ediles, de estas agrupaciones y verán como el relato periodístico cae en falsedad”, advierte.

Propone entonces reunir a los elegidos y concentrar las fuerzas en un frente amplio, pero además sostiene que no perdió en ciudades como Bogotá y Barranquilla porque no habían ganado allí en las anteriores elecciones regionales.

Publicidad

“Bogotá, Barranquilla, Bucaramanga, no las perdimos, simplemente no las teníamos. Desde que goberné la ciudad de Bogotá, la ciudad no ha vuelto a ser gobernada por el progresismo. Le agradezco a Bogotá. como al Pacífico y el Caribe el que fueran las regiones que garantizaron el triunfo presidencial. En todas esas regiones hemos elegido gobernadores, decenas de alcaldes , diputados y centenares de concejales y ediles”, sostiene.

“El mapa electoral no solo refleja el mismo mapa de las elecciones presidenciales, sino que avanzamos de manera victoriosa en el Casanare, Boyacá, el Meta, Arauca, toda la Amazonía, Caldas y Huila. Los gobiernos locales del Frente Amplio tendrán todo nuestro apoyo”, reiteró.

Terminó enviándole un mensaje a los departamentos que quedaron en manos de la oposición: “hoy gana Antioquia, Santander, Santander del Norte, Cesar y Atlántico. Con sus mandatarios locales mantendremos un diálogo institucional constructivo, siempre desde la perspectiva de nuestro plan nacional de desarrollo”.

Según las cuentas del presidente Petro, a pesar de que en departamentos como Boyacá el gobernador Amaya había apoyado en presidenciales a Rodolfo Hernández, es que los partidos de la coalición oficial ganaron en Nariño, Cauca, Chocó, Bolívar, Magdalena, San Andrés, Arauca, Guaviare, Guainía, Vaupés, Amazonas, Huila, Casanare Boyacá y Caldas.

Trino de Petro

Publicidad

Le puede interesar "El "terremoto" judicial y político que viene por la audiencia de Salvatore Mancuso de la JEP":