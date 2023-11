La pregunta sobre impuesto saludable que molestó a José Antonio Ocampo en Mañanas Blu

Hay todo un debate en el país por la entrada en vigor de la ley que establece un impuesto a los productos ultra procesados y bebidas azucaradas por la posible afectación que tendría para los pequeños tenderos. El presidente Gustavo Petro dijo que no perjudica, sino que beneficia “a la salud de las personas”.

En diálogo con Mañanas Blu, con Néstor Morales, el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, habló sobre este impuesto saludable y lo calificó de una medida “positiva” porque mejorará, a largo plazo, la salud de los colombianos y, así, se reducirían enfermedades.

La pregunta sobre impuesto saludable que molestó a José Antonio Ocampo

En medio de la conversación, el ministro Ocampo se mostró molesto ante las preguntas referentes a por qué el Estado, interesado en temas de salud, no ha hecho una sola campaña para comer mejor o sobre alimentos saludables y, en cambio, si pone impuestos.

"Bueno, esa es una buena pregunta. No, no me corresponde realmente a mí cotejar (…) No. Estoy en desacuerdo. Eso no es una función del Ministerio de Hacienda; explicamos muy bien la razón de esto, pero, digamos, las campañas publicitarias sobre el mejor comer, etcétera, no son del Ministerio de Hacienda; hay otras entidades del Gobierno que tendrían que haberlas ofrecido”, respondió.

Publicidad

El ministro Ocampo, enfático, recalcó que esa no es una función del Ministerio de Hacienda: “Que quede absolutamente claro”.

Ahí y ante los cuestionamientos, el ministro decidió ponerle fin a la entrevista de Blu Radio. Según dijo antes de colgar la llamada, lo que pretendía era explicar los detalles del llamado impuesto saludable.

"Realmente de forma categórica no era función nuestra eso y, simplemente, pues terminemos la conversación. Perdóneme que le responda de esa manera. ¿No me llamaron para explicar, eh? No, ahora pues para criticar. Suspendamos la conversación, muchas gracias.