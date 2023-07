“Apoyo el Ministerio de la Igualdad, pero necesita una estructura lógica”: José Antonio Ocampo

“Hay que pensar en otro diseño” para el Ministerio de la Igualdad , insistió el exministro de Hacienda José Antonio Ocampo, quien es una de las voces que pide un cambio en cuanto a las funciones y métodos que implementará el nuevo ministerio, en cabeza de la vicepresidenta Francia Márquez.

En diálogo con Mañanas Blu, con Néstor Morales, el exfuncionario mencionó que, tal y como está ahora, ese departamento no tiene una lógica estructural. Por eso, entre otras cosas, propuso una “simplificación” radical de los viceministros y los delegados regionales.

“Es una apreciación, no una protesta. Yo apoyo el ministerio, no estoy en contra, pero lo que sí estoy proponiendo es una estructura más lógica porque la que le han dado no tiene antecedente alguno en la estructura administrativa colombiana”, afirmó.

Según Ocampo, no deberían ser cinco, sino máximo dos viceministros, como pasa con los otros ministerios. También dijo que no son necesarias 20 direcciones generales, sino tan solo cinco y ningún delegado en los departamentos.

En ese sentido dijo que “es un error de diseño del ministerio”, pues debe tener “lo fundamental para planear las políticas”. Incluso, mencionó que es mejor que no ejecute directamente los programas, sino a través de un organismo, como Departamento de Prosperidad Social ; lanzó la idea de pasarlo de la Presidencia al nuevo ministerio.

El exministro Ocampo aclaró que no tuvo participación en la planeación de ese ministerio, según contó, todo se dio cuando salió del Gobierno.

Cabe recordar que hace unos días el presidente Gustavo Petro firmó oficialmente los documentos que dan a luz verde al funcionamiento y creación del Ministerio de Igualdad, una promesa de campaña y que impulso Francia Márquez, vicepresidenta y ahora ministra.

"Colombia, les presentamos esta nueva institucionalidad que le va a dar voz a los y las nadies de este país", sentenció Márquez durante el acto de reglamentación en La Guajira.

