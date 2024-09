Petro firmó directiva para libertad de expresión y atacó con furia a la prensa

El presidenteGustavo Petro firmó la directiva presidencial que busca establecer los deberes especiales de funcionarios públicos “al pronunciarse públicamente en su interacción con periodistas” para evitar la estigmatización y promover la libertad de prensa.

Los seis puntos de esta directiva

Control de convencionalidad Prevención estigmatización: hace llamado a funcionarios públicos para que no califiquen a los emisores y más bien centren los esfuerzos en el debate público. Pide constatar hechos cuando se trata de vocerías oficiales Hace un llamamiento a vocerías oficiales para no lastimar derechos humanos de personas gobernadas mediante sus expresiones No despoja a funcionarios de su derecho a la defensa en el debate público Se asignan responsabilidades a la secretaria de prensa de presidencia como articulador con periodistas.

Pero mientras el mandatario firmaba este documento también descalificó a la prensa, la tildó como arrodillada al poder y aseguró que aunque hay libertad también debe haber libertad de crítica.

“Yo firmo eso (la directiva) porque debe haber libertad de expresión pero al mismo tiempo debe haber libertad de crítica. Si se calumnia alguien debe defenderse porque es su dignidad y su derecho (…) Esto no debería llamarse palacio, sino que son las ilusiones aristocráticas de los esclavistas”, dijo el mandatario.

También aseguró que solo quieren asesinar y que un golpe blando se está formando en su contra con participación de algunos sectores de la prensa.

“A quienes Petro no puede criticar como si no hubiera libertad de crítica, Petro no puede tenerla pero sí se le puede maltratar y calumniar incluso contra su hija (…) les han inculcado una mentalidad nazi a través de una forma de comunicación que dice que la diferencia es sataniza. El presidente esté mientras viva, porque me quieren matar, cómo han intentado matar a la vicepresidencia y lo han ocultado”, concluyó.