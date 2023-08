“Petro fue la luz de nuestros corazones, pero se nos apagó la vela”: lideresa de El Salado

En entrevista realizada por Néstor Morales en el programa Mañanas Blu, la líder social Esther Piedad Torres de El Salado , Bolívar, expresó sus opiniones y preocupaciones sobre el proceso de entrega de tierras a las víctimas del conflicto armado en su comunidad. La líderesa, quien ha sido testigo y víctima directa de la violencia y el despojo de tierras en El Salado, compartió sus impresiones al respecto.

El presidente Gustavo Petro había arremetido contra el Grupo Argos, el periódico El Colombiano y el Grupo Empresarial Antioqueño durante un evento de entrega de tierras en Montes de María. Petro afirmó que Argos , una gran empresa privada, se benefició de la masacre y la sangre al quedarse con las tierras de los desplazados. Torres explicó que el despojo de tierras en su comunidad es un tema muy sensible y subrayó la necesidad de reconocer la verdad detrás de estas acciones.

Esther Piedad Torres compartió detalles sobre la historia de El Salado, una comunidad que sufrió la violencia del conflicto armado en Colombia de manera devastadora. Recordó que su padre fue víctima del robo de tierras y que varios de sus familiares perdieron la vida en la masacre. Enfatizó que la verdad sobre lo ocurrido es esencial y rechazó las acciones de Argos en su comunidad, indicando que esta empresa se apropió de las tierras sin beneficiar a los lugareños ni generar empleo en la zona.

La líderesa explicó que Argos adquirió tierras en Montes de María a través de su filial Tekia, bajo el pretexto de un proyecto de siembra de árboles maderables y para cementeras. Sin embargo, subrayó que las acciones de Argos tuvieron un impacto negativo en su comunidad al fracturar el territorio y dejar a los campesinos sin tierra. Torres también señaló la existencia de la fundación Crecer en Paz, que fue creada por Argos y que, en su opinión, fue utilizada para favorecer a la empresa.

La líderesa dejó claro que las tierras que se entregaron recientemente en la región no beneficiaron a los verdaderos habitantes de El Salado. Señaló que quienes recibieron las tierras no son las verdaderas víctimas y enfatizó que es necesario encontrar una solución justa para su comunidad. Propuso la compra de tierras por parte del Gobierno, mencionando que unas 24,000 hectáreas podrían estar disponibles para este fin.

Esther Piedad Torres también compartió sus preocupaciones sobre la situación actual en El Salado y llamó a la acción a las autoridades pertinentes. Afirmó que es esencial encontrar una solución pacífica y justa para su comunidad, y mencionó la posibilidad de manifestaciones nacionales si no se atienden sus demandas.

En un tono emotivo, Torres expresó su admiración previa por el presidente Gustavo Petro, aunque también mencionó que las recientes acciones y declaraciones del Gobierno habían causado tristeza y desencanto en su comunidad. Utilizó una metáfora poética para describir este sentimiento: "Petro fue la luz de nuestros corazones, pero ayer se le apagó la vela al salado."

“Le agradezco que por favor nos ayude y que el doctor Gerardo Vega le invito a Cartagena a una reunión con nuestra población porque nos cortaron el discurso y eso no quedó allí y no va a quedar porque nos vamos a movilizar. Si no nos atienden en Cartagena, nos movilizamos a Bogotá. Que renuncie si no se siente capaz, como le dijo Petro. Además, con la sentencia podemos meter presos hasta el presidente, él lo aceptó. Tenemos una sentencia en tres fases de incumplimiento. Petro fue la luz de nuestros corazones, pero ayer se le apagó la vela al salado. Se le apagó la vela y hay tristeza y dolor”, puntualizó.

Esta entrevista no solo reveló la profunda situación de despojo de tierras y violencia en El Salado, sino también la lucha y determinación de la líderesa Esther Piedad Torres por buscar justicia y soluciones para su comunidad. Su testimonio resonó como un llamado a la atención y a la acción por parte de las autoridades y la sociedad en general.