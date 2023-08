Ayer Juanes ese musico tan talentoso escribió en su Instagram: “Nunca es tarde para entender que la salud mental es algo indispensable para todos”, lo cual no sólo me parece un bello testimonio sino una llamada a la principal responsabilidad que todo ser humano tiene “Cuidarse”. Lo cual implica no sólo estar atento al tema de la salud física sino generar unos hábitos que permitan estar sano mentalmente.

En esta época de redes, de tanto estrés, de exigencias a veces irracionales, se hace necesario tomar conciencia de lo importante que es estar atento a la manera cómo funciona nuestra mente. Hablar de salud mental es tener presente el bienestar emocional, psicológico y social. Es mucho más que no padecer un síndrome es tener una vida de calidad que se manifiesta en la manera como dirigimos nuestra vida y nos relacionamos con los demás.

En la psicología positiva se nos hacen varias recomendaciones para cuidar nuestra salud mental, recojo cinco muy precisas:

1. Es necesario evitar una vida sedentaria. Hay que hacer ejercicio con regularidad. Tratar de alimentarse balanceadamente.

2. Descansar bien. Dedicar tiempo para dormir las horas necesarias, teniendo mucho cuidado con la higiene del sueño. Saber divertirse y gozarse los pequeños detalles de la vida.

3. Tener un proyecto de vida jalonados por objetivos emocionantes y realizables. Una vida sin propósito claro y con exigencia irracionales ocasiona que el dialogo interior se vuelva fuente de amargura y dolor.

4. Tener una buena red de apoyo emocional. Saber quiénes son nuestro apego seguro. Esas personas con las que podemos hablar y compartir lo que sentimos sin miedo de ser juzgados, ante quienes no nos da vergüenza sentirnos vulnerables y débiles.

5. Tener una práctica espiritual que te permita otear la vida, conectar con lo sublime y alimentar el alma.

Si tú no cuidas tu salud mental nadie lo hará por ti.