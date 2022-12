Petro irá a instancias internacionales por investigación del CNE a su campaña

El senador Gustavo Petro acudiría a instancias internacionales tras la investigación que adelanta el Consejo Nacional Electoral a su campaña por el presunto ingreso de dineros de manera indebida.

Tras conocerse la resolución 0692 del Consejo Nacional Electoral en la que indica que se abrió investigación y formuló cargos por el delito de financiación prohibida al senador de la Colombia Humana Gustavo Petro y la gerente de la campaña Petro, Blanca Durán, el congresista indicó en la Comisión Primera del Senado que acudirá a instancias internacionales y que no entiende por qué a la campaña de Duque no se le ha abierto investigación.

Publicidad

Le puede interesar: CNE abre investigación a Petro por presuntas irregularidades en financiación de campaña

“Entonces mientras sí abren una investigación penal contra una profesora por donar 95.000 pesos, no lo hacen cuando el narcotráfico ha llenado otras campañas. A mí me parece que estamos ante lo absurdo, he pedido que se haga esta denuncia a nivel internacional, averiguaré el partido del cual proviene el magistrado”, señaló Petro.

Petro aseguró que no conocía a estos dos profesores que le donaron 95.000 y 150.000 pesos en la campaña presidencial del 2018.

Publicidad

“Encararé esto como lo que es, un debate de control político en el Congreso de la República con el partido del cual el magistrado es proveniente”, agregó.

El senador Petro indicó que hay una persecución en su contra.

Publicidad