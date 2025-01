Petro: "Pensiones se van a pagar y recorte a Colpensiones fue error de funcionarios"

“Las pensiones se van a pagar y si la Corte Constitucional nos permite la reforma pensional, millones de viejos recibirán un bono”, dijo el presidente Gustavo Petro ante la preocupación que despertó el recorte de recursos a Colpensiones por el decreto de aplazamiento que expidió el Gobierno. El presidente aseguró que hubo un error por parte de los funcionarios y pidió al ministro de Hacienda, Diego Guevara, aclararlo.

El mandatario también habló de la situación fiscal del país y dijo que no ha recortado un solo peso, que solo han aplazado "ciertos negocios de una gente muy poderosa en Colombia". Esto haciendo referencia al hundimiento de la ley de financiamiento en el Congreso y al desfinanciamiento de 12 billones de pesos en el presupuesto.

Además, volvió a arremeter contra el presidente del Senado, Efraín Cepeda.

"Ahora están llorando porque no hay plata para el metro, para el Toyo, que no hay plata para aquí, que no hay plata para una carretera. Pues ellos mismos hundieron la ley de financiamiento. Ellos son los culpables. Efraín Cepeda se tiró a Colombia empezando por el caribe , por su propia ciudad", dijo el mandatario.