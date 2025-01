¿Dejará X?: esto dijo el presidente Petro sobre la posibilidad de cambiar de red social

El presidente Gustavo Petro posesionó a Laura Sarabia como nueva canciller, a Jorge Rojas como director del Dapre, y a Diego Guevara como ministro de Hacienda. En medio de su discurso el mandatario se refirió al uso de su cuenta de X y al dueño de esta red social, Elon Musk .

“Veía en Twitter de Elon Musk que me toca cambiar de red, veía que los blancos, digamos, los arios en Estados Unidos estaban contentos, incluido arios colombianos, que no son tan arios, contentos, sale esa chusma. Delincuentes dijeron, nosotros trajimos 42 niños. ¿De dónde acá el señor Trump me les va a decir a 42 niños colombianos que son delincuentes? De la misma manera que lleva a decirle a 42 niños, se los dirá de centenares de miles que son delincuentes, es lo que pensaban allá en 1933. Eso la humanidad y su sabiduría lo había superado, ahora suena a efectos de la drogadicción en la prensa colombiana”, dijo el mandatario.

A pesar de que sugirió esta posibilidad, recientemente el presidente resaltó su alcance en esa misma red social con el trino que puso a tambalear las relaciones con Estados Unidos y que según él tuvo 33 millones de visualizaciones.

El mandatario se refirió al uso de la nube y criticó que el conocimiento de la humanidad fuera pago, y estuviera en manos de una sola persona. En ese mismo discurso Petro habló de la tensión diplomática con Estados Unidos y defendió su postura, criticó a la prensa y le pidió a su nueva canciller dar la pelea.

La tensión con EE. UU. se desencadenó luego de que, el pasado domingo, el mandatario desautorizara el ingreso de dos aviones norteamericanos con colombianos deportados, debido a que no recibieron un trato digno. Petro solicitó al Gobierno estadounidense que estas personas sean enviadas “en aviones civiles, sin trato de delincuentes”.