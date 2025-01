Petro reclama a EEUU: “¿Trump les va a decir a 42 niños colombianos que son delincuentes?”

El presidente Gustavo Petro posesionó a Laura Sarabia como la nueva canciller de Colombia. Durante su discurso, el mandatario cuestionó duramente al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asegurando que su accionar con los migrantes es similar al de Hitler con los judíos. Además, lo criticó por haber llamado criminales a los connacionales deportados, entre los que hay 42 menores de edad.

“¿De dónde acá el señor Trump les va a decir a 42 niños que son delincuentes? Es lo mismo que se pensaba en 1933. No se puede criminalizar a grupos colectivos. Entonces, los judíos eran criminales , dijo un señor. Es un error nazi y un crimen de lesa humanidad”, afirmó.

El presidente también mencionó que hay lecciones que aprender tanto de ellos, refiriéndose a Estados Unidos, como de los colombianos. “Ellos no tienen que sacar a las personas esposadas. Allá habrá una discusión política sobre, por ejemplo, si no están repitiendo el mismo error de los alemanes en 1933, cuando usaban los trenes para llevar judíos”, agregó.

El jefe de Estado finalizó su discurso dándole instrucciones a Laura Sarabia para que dé la pelea:

“Le toca afrontar la tarea de llevar la voz de Colombia. Entonces, esa es una bonita tarea: olvidarse de espejuelos, de vidas cómodas y alegres, del mundo de las codicias, y entrar en esta batalla fundamental de la humanidad, que yo quiero librar en el año y medio que me queda y en lo que venga después. Porque no salgo de esta lucha. No se llama reelección, se llama mantenerse en el combate por la vida y la libertad de los seres humanos”, concluyó.