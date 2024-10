Petro responde a decisión del CNE_ Cinco politiqueros pagos no van a hundir la democracia

La noticia de la decisión del CNE la recibió el presidente Gustavo Petro en Carmen de Viboral luego de haber aterrizado en Rionegro, Antioquia, para un acto simbólico de perdón con víctimas de desaparecidos en 1996.

El presidente Petro llegó a este evento y no quiso entregar declaración a medios, entró directamente, se sentó y, mientras escuchaba a las víctimas, revisaba su celular. Se le vio pensativo, preocupado y ansioso. Cuando llegó su turno de intervenir, se pronunció sobre esta decisión del Consejo Nacional Electoral haciendo una dura advertencia y llamando a movilizaciones masivas para defender su Gobierno. También cuestionó a los magistrados del CNE y los calificó de politiqueros pagos.

“O rige la constitución o rige, o aquí hay una democracia o hay una democracia; el presidente llegará hasta donde el pueblo diga, no importa vivir. Cinco politiqueros pagos no van a hundir la democracia en Colombia. Llegó el momento de moverse, no hubiera querido que fuera así, pero no pensaron, aquí no hay un pueblo arrodillado, hay un pueblo que sabe que no puede seguir viviendo como lo han mantenido”, dijo el mandatario.

Petro reconoció que este es un momento difícil y grave para su Gobierno e insistió en que el fondo de esta decisión es el primer paso para comenzar un golpe de Estado en su contra. advirtió que, como comandante de las Fuerzas Militares , ya dio la orden de que ningún arma sea levantada contra el pueblo, esto en el marco de las movilizaciones a las que convocó.

Por eso hizo un llamado a las organizaciones populares del país para que entren en “asamblea permanente”, pidió al cuerpo diplomático una reunión dice él para contarle al mundo porque lo que el CNE ha hecho al formular pliego de cargos es un golpe contra el fuero del presidente y el voto popular y por último, escribió en su cuenta de x: “Le solicito a mis abogados frente a la sentencia de la CIDH a mi favor que ha sido violada por completo”.