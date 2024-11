Petro sobre Icetex: "Beneficiarios de créditos en universidad privada mantendrán ayuda"

En las últimas horas, el presidente Gustavo Petro se refirió a la controversia que hay con el Icetex debido a la desfinanciación del Icetex, pues algunos estudiantes alertan que debido a esta situación sus estudios podrían estar en riesgo. Petro aseguró que los recursos serán garantizados.

"Nadie que dependa de créditos del Icetex perderá esa sostenibilidad. Nadie lo ha afirmado ni nadie lo hará en el Gobierno. Como estamos ante otra campaña de terror mediático aclaramos: el erario fortalecerá la universidad pública y gratuita. Los actuales beneficiarios de créditos y programas de subsidio a la universidad privada mantendrán la ayuda del Estado", dijo Petro.

Justamente en una entrevista con Blu Radio de Víctor Gamboa, representante de los alcaldes ante la Junta Directiva del Icetex, quien afirmó que este problema no es nuevo y que se había advertido desde hace varios meses.

“Yo creo hoy precisamente el Icetex tiene muchos beneficios, vuelvo e insisto, habrá muchas cosas que corregir, pero el Icetex hoy presta un gran beneficio, el tema por ejemplo de las tasas subsidiadas, o por ejemplo el tema de las condonaciones, eso en un banco no va a ser fácil prestarlo, porque un banco va a obedecer sencillamente no a una política de ascenso social”, señaló Gamboa.