“Crisis en Icetex se había advertido hace meses”: representante de la junta directiva

La crisis financiera que enfrenta Icetex , el principal sistema de crédito educativo en Colombia, ha generado una creciente preocupación en el país. Según Víctor Gamboa, representante de los alcaldes ante la Junta Directiva del Icetex, la entidad acumula una deuda de 432.000 millones de pesos, lo que ha afectado gravemente su operatividad.

En una reciente entrevista con Blu Radio, Gamboa afirmó que este problema no es nuevo, sino que se había advertido desde hace varios meses. Las universidades, tanto públicas como privadas, ya habían alertado sobre la urgencia de las transferencias necesarias para garantizar el funcionamiento del Icetex, especialmente al acercarse el cierre del año académico.

Gamboa, quien también es catedrático, destacó que el impacto de esta crisis no solo afecta a los estudiantes beneficiarios de los créditos, sino que pone en peligro la estabilidad de las universidades. "Las universidades tienen una logística compleja y no es fácil reajustar sus calendarios académicos, especialmente cuando ya estamos a un mes de finalizar el año", señaló.

Además, muchos estudiantes que dependen de los créditos del Icetex se han visto imposibilitados de realizar sus matrículas, lo que agrava aún más la situación. El representante de los alcaldes también enfatizó la importancia de fortalecer el Icetex como una institución clave para el acceso a la educación superior en Colombia.

“Yo creo que hoy, precisamente, el Icetex tiene muchos beneficios. Vuelvo e insisto: habrá muchas cosas que corregir, pero presta un gran servicio. El tema, por ejemplo, de las tasas subsidiadas o de las fondonaciones, eso en un banco no va a ser fácil de implementar, porque un banco obedece sencillamente a una política de mercado, no a una política de ascenso social”, señaló.

A pesar de las fallas que puedan existir en la gestión de la entidad, Gamboa subrayó que el Icetex ha beneficiado a miles de jóvenes, permitiéndoles acceder a programas de pregrado y posgrado tanto dentro como fuera del país. En este sentido, indicó que convertirlo en un banco de primer piso no sería una solución adecuada, ya que esto podría eliminar los beneficios sociales que ofrece actualmente, como las tasas subsidiadas y las "fondonaciones" para quienes cumplen con los requisitos académicos.

Por último, Gamboa afirmó que, si bien el Icetex necesita reformas para mejorar su eficiencia y solvencia, es crucial preservar su naturaleza como un mecanismo de acceso a la educación, ya que juega un papel fundamental en el ascenso social y en la reducción de las brechas educativas en Colombia.

“Yo, la verdad, no veo con buenos ojos que se convierta en un banco de primer piso, porque entraría al sistema formal del mercado, y me parece que no ofrecería los beneficios que presta hoy. No como un banco, sino como una entidad que permite el acceso a la educación pública en Colombia a la educación superior”, concluyó.