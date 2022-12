Piden comisión que investigue detención de familiares de Maduro

La plataforma opositora venezolana Mesa de la Unidad Democrática (MUD) pidió hoy a la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) designar una comisión para investigar la detención de un ahijado del presidente del país, Nicolás Maduro, y un sobrino de su esposa, Cilia Flores, en Haití, acusados de tráfico de cocaína a EE.UU.



"Es necesario que el Parlamento venezolano designe una comisión que vaya a EE.UU. a investigar lo que ha ocurrido e incluso, si es preciso, a ver que necesidades tienen esos connacionales", dijo a los periodistas el secretario ejecutivo de la alianza de partidos opositores, Jesús Torrealba.



"Aquí hay que investigar el uso de pasaportes diplomáticos, de quién es esa aeronave", añadió el vocero opositor que aseguró que la organización que representa no juzgará a los jóvenes y que cree en el principio de "la presunción de inocencia". (Vea también: Imputan por narcotráfico en EE.UU. al ahijado y el sobrino de Maduro )



"Todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario, ahora para que se demuestre lo contrario debe haber un proceso", señaló.



Torrealba pidió que para esto se haga "un juicio de verdad", y no procedimientos como los que, dijo, se han hecho contra Leopoldo López, Antonio Ledezma, y Manuel Rosales, el primero condenado a casi 14 años de prisión y los dos últimos con procesos abiertos, todos por delitos comunes, pero que la oposición denomina "presos políticos".



"La justicia que ha sido manipulada políticamente para condenar a priori no puede ser manipulada ahora para absolver a priori, tiene que haber una investigación", añadió.



El ahijado del presidente Maduro y el sobrino de su esposa fueron imputados por un gran jurado por conspirar para introducir cocaína en Estados Unidos y comparecerán en las próximas horas ante un juez federal en Nueva York.



Según la Fiscalía estadounidense, Efraín Antonio Campo Flores, ahijado del mandatario venezolano, y Francisco Flores de Freitas, sobrino de su esposa, participaron en varios encuentros durante el mes de octubre para organizar el envío de un cargamento de droga a través de Honduras.



Tras ser detenidos esta semana en Puerto Príncipe (Haití) y entregados a las autoridades estadounidenses, está previsto que los dos acusados comparezcan hoy por primera vez en el juzgado federal de Manhattan, informó la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York.



Hasta el momento ningún portavoz oficial venezolano se ha referido a las detenciones de Campo Flores y Flores de Freitas, ambos sobrinos de la esposa de Maduro, Cilia Flores.



El excandidato presidencial Henrique Capriles también se refirió hoy al asunto y exigió al Gobierno venezolano explicaciones sobre la detención de los parientes de Maduro. EFE